Chicoria e Massimo Pericolo: “Infamia”

Nuovo singolo per Chicoria, che torna sulla scena con la collaborazione di Massimo Pericolo. Il testo, come sempre è diretto ed esplicito.

La traccia è stata realizzata dai due rapper che sembrano opposti nel genere ma che invece si dimostrano affiatati, con in comune la loro esperienza in carcere, ma soprattutto la spontanea sincerità e la crudezza dei versi, e non ultimo il grande amore per il Rap Il beat prodotto da Depha & Crookers non si arresta mai e si sposa perfettamente con le lyrics e l’atmosfera del brano.

Questo secondo singolo che viene dopo l’uscita di ” A tutto volume” pubblicato a luglio che ha riportato Armando “Chicoria” Sciotto nella scena Hip hop Italiana, dopo una assenza di 4 anni è solo l’inizio di una serie di collaborazioni che lo porterà alla pubblicazione di un nuovo album il prossimo autunno.