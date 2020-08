Anteprime all’ARENA MILANO EST: il 19 agosto

Carlo Luglio presenta Il ladro di cardellini.

Nelle NOTTI MAGICHE del nuovo polo multiculturale milanese tornano, dopo la pausa cult della settimana di Ferragosto, i grandi debutti 2020 sul grande schermo. Anteprime d’autore, con l’autore. Mercoledì prossimo tocca a un road movie scanzonato, premiato all’Ischia Film Festival e introdotto al pubblico dal regista partenopeo, osservatore attento di un Sud imperfetto ma irresistibile. Presente anche l’attore Ernesto Mahieux.

Dopo un tuffo nel passato con la Ferragosto Classic Week, che ha portato sullo schermo dell’ARENA MILANO EST 70 di storia del cinema in 6 film cult, Franco Dassisti, curatore della rassegna estiva NOTTI MAGICHE, torna al presente e propone un nuovo appuntamento con l’autore. Mercoledì 19 agosto a presentare “Il ladro di cardellini”, che esordisce sul grande schermo dopo il lockdown per Covid, sarà lo sceneggiatore e regista in persona: Carlo Luglio. Con lui anche l’attore Ernesto Mahieux, consacrato da Matteo Garrone ne “L’imbalsamatore”.

Una combriccola di bracconieri, disperati ma divertiti, si barcamena in una quotidianità colorata e calorosa, tra caccia di frodo, mercato clandestino di uccellini protetti, piccole insidie, attività illecite e “creative” per sbarcare il lunario e la spada di Damocle della Forestale… Una vita sospesa, in eterna attesa di svoltare o di essere beccati, spinge la banda dei bracconieri, candidi e a loro modo poetici, a tentare il colpo del secolo e pianificare la cattura di rarissimi e pregiati cardellini bianchi. Un progetto criminale ma scanzonato, senza pistole -“in un Sud persino aggraziato nella sua illegalità” come lo definisce Luglio- per cambiare una vita ai margini.

Presso l’arena sono a disposizione food truck con distribuzione di cibo e bevande.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: dal 10 al 23 agosto 15-20 (lunedì-domenica); per gli orari dal 24 agosto consultare il sito.

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 21.