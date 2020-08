Andrea Zacchi: “Via Emilia”

Sarà in radio da martedì 11 agosto “Via Emilia” il primo singolo del cantautore emiliano Andrea Zacchi, già disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 24 luglio.

Come racconta Andrea: “Il brano è una dichiarazione d’amore per la mia terra, l’Emilia Romagna, composta dalle sue due anime, l’Emilia e la Romagna, unite da un’arteria millenaria, la Via Emilia.

Nel testo ho voluto omaggiare i grandi musicisti della mia regione con richiami alle loro canzoni.

Penso che In questo momento storico ci sia bisogno di energia per ripartire con ancora più motivazione e unità di prima”.

Il singolo è accompagnato dal videoclip, girato dal videomaker Alex Alberici che racconta la storia di due gruppi di amici che simboleggiano rispettivamente l’Emilia (gruppo di Bologna) e la Romagna (gruppo della Riviera) e le cui storie parallele si sviluppano durante la canzone per poi fondersi in un finale volto alla convivialità e all’amicizia in cui si sottolinea il potere della musica di unire le anime.