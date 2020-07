Programmazione del Teatro Regio Torino

da Venerdì 31 Luglio a Domenica 2 Agosto

VIOLANTA su OperaVision

fino a venerdì 28 agosto, la ripresa video dell’opera Violanta di Erich Wolfgang Korngold,

andata in scena a gennaio al Teatro Regio, è visibile gratuitamente in streaming su

www.OperaVision.eu

Sabato 1 Agosto

Teatro Regio – Ore 21

Concerto Posti a € 20 (under 18 e over 65: € 15)

ESTATE CON IL REGIO 2020

ENSEMBLE OTTONI E PERCUSSIONI TEATRO REGIO TORINO

Giulio Laguzzi direttore

Programma

Modest Musorgskij: Quadri di un’esposizione

Leonard Bernstein: Suite da West Side Story

Nell’ambito di “Estate con il Regio. Finalmente Musica!” (Torino, dal 15 luglio al 2 agosto)

Organizzazione Teatro Regio Torino in collaborazione con Filarmonica TRT e Fondazione per la

Cultura Torino. Partner: IREN. Con il sostegno di Compagnia di San Paolo

Abbonamento a 5 concerti (utilizzabile anche da più persone per lo stesso concerto): € 80; under 18

e over 65: € 60

Vendita alla Biglietteria del Teatro Regio – Tel. 011.8815.241/242

Orario: da martedì a venerdì 10-13 e 14-17.45; sabato 10-14; un’ora prima del concerto

Vendita on line su www.vivaticket.it

Informazioni – Tel. 011.8815.557 e www.teatroregio.torino.it

Ingresso limitato a 200 posti

