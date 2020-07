“Nero Ardesia” – Emma Nolde

E’ dal 24 luglio su tutte piattaforme digitali “Nero Ardesia” il nuovo singolo di Emma Nolde pubblicato su etichetta Woodworm/Polydor Universal Music.

“Nero Ardesia”, brano premiato al Rock Contest 2019 come miglior canzone con testo in italiano, ci accompagna, insieme al precedente singolo (male), alla scoperta di “Toccaterra” primo album della cantautrice toscana, in arrivo il prossimo 4 settembre. “Toccaterra” è una raccolta di otto canzoni interamente scritte da Emma con la collaborazione dei produttori Renato D’Amico e Andrea Pachetti.

Il 27 agosto Emma suonerà alla rassegna Cuori Impavidi, concerti estivi presso l’Idroscalo di Milano.