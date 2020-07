Love Me Land” – nuovo singolo di Zara Larsson

Oggi, venerdì 10 luglio, è uscito in digitale “LOVE ME LAND” (TEN / Epic Records/Sony Music), il nuovo singolo dell’artista multiplatino ZARA LARSSON, che anticipa il suo secondo album di prossima uscita.

Il videoclip ufficiale del singolo sarà disponibile dalle ore 16:00.

Scritto insieme a Justin Tranter e Julia Michaels (Justin Bieber, Selena Gomez, Dua Lipa), “LOVE ME LAND” inizia con la voce cristallina di Zara Larsson, per poi dare spazio a una sensuale linea di bassi che risuona e crea la base perfetta per gli archi e l’ammaliante falsetto dell’artista.

Il brano integra elementi tipici della pop-dance svedese con le sonorità del moderno R&B. La canzone anticipa il nuovo e attesissimo album, che promette già di essere uno dei più grandi successi pop dell’anno.

Riguardo al nuovo singolo, Zara Larsson afferma: «Ho scritto “Love Me Land” con i miei amici Justin e Julia dopo un lungo periodo di scrittura per il mio secondo album internazionale. Mi è sembrato una specie di momento “eureka” mentre comprendevo il percorso che ho fatto per scoprire cosa significa essere una donna e un’artista. La canzone parla di quando ci si innamora accidentalmente e del saper gestire questo amore; penso che combini due cose che amo e che facciano bene: l’empowerment femminile e i brani pop! Al momento, stiamo tutti vivendo questo spaventoso mondo sconosciuto e dobbiamo affrontare alcune realtà difficili, spero che questa canzone possa regalare un po’ di evasione a tutti, perché a volte ballare può distrarre da tutto, anche solo per un momento».

m.