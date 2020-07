Associazione Over the Dog organizza per lunedì 6 luglio un incontro sulle dinamiche dei cani.

Alle 20.30 presso il Ranocchio, all’interno del parco Mandela, si terrà una serata con Alessandro Cicerale e Greta Napolitano, educatori cinofili per capire meglio le dinamiche dei cani e di loro possibili reazioni in certe situazioni, prendendo spunto anche dal recente episodio di cronaca nel parco Martin Luther King, in cui un cagnolino è stato ferito mortalmente da uno più grande.

Evento gratuito.