Fujifilm: promo dedicata ai videomaker

La promo dedicata ai videomaker

per avvalersi della qualità straordinaria Fujifilm!

Da oggi Fujifilm mette in promozione un bundle speciale che sapientemente amalgama le prestazioni fotografiche e video delle ammiraglie della Serie X con la versatilità degli obiettivi cine MKX, noti per il design leggero e ultra-compatto, l’eccellente rapporto qualità prezzo, l’adattabilità in diverse situazioni di ripresa quali il paesaggio, l’architettura, la natura e la ritrattistica

Per video di prestazioni sensazionali, con resa impeccabile, e per filmati professionali con carattere unico e autentico, ci si può affidare all’esperienza e ai prodotti Fujifilm e da oggi è anche più conveniente.

È, infatti, arrivata l’occasione giusta per utilizzare la grande qualità FUJIFILM anche per le produzioni video, grazie alla promozione Instant Rebate per un bundle formidabile a un prezzo competitivo.

Fino al 31 dicembre 2020 si potrà beneficiare di uno sconto immediato di 1.000 euro iva compresa sull’acquisto del bundle composto da X-T4 o X-T3 in abbinata con uno dei due obiettivi della gamma cine MKX, ossia FUJINON MKX18-55mm T2.9 o FUJINON MKX50-135mm T2.9.

Da oltre 80 anni, FUJIFILM è riconosciuta per l’attenzione all’innovazione e per l’alta qualità tecnologica dei suoi prodotti e ha saputo farsi apprezzare anche per il videomaking.

Per usufruire della promozione, gli acquisti devono essere effettuati presso un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A. Prodotti di seconda mano, o ricondizionati, sono esclusi da questa promozione.

La lista completa dei rivenditori autorizzati e i dettagli sulla promozione sono consultabili al seguente link: https://fujifilm-connect.com/promotions/promotions.php/?country=it

FUJIFILM si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i termini e le condizioni o i prodotti in questione senza incorrere in alcuna responsabilità.

Per maggiori dettagli sui prodotti visitare https://fujifilm-x.com/it-it/