Eventi estate 2020 in Val Gardena

Gli eventi della Val Gardena per l’estate 2020

Per questi mesi estivi la Val Gardena ha organizzato una serie di eventi pensando innanzitutto alla salute dei propri ospiti e rispettando le regole necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Val Gardena in estate vuol dire sport, divertimento, cultura, arte e gastronomia. Ecco i principali eventi estivi pensati per far vivere fino in fondo forti emozioni, in tutta sicurezza.

In primo luogo Biennale Gherdëina, mostra internazionale di arte contemporanea presso lo spazio pubblico di Ortisei.

L’inaugurazione sarà l’8 agosto 2020 e la mostra si concluderà il 20 ottobre 2020.

Il team della Biennale e il curatore Adam Budak sono convinti che, soprattutto in questo periodo di incertezza, aspettative e cambiamenti, l‘arte possa e debba dare un importante contributo sociale. Organizzando la settima edizione della Biennale Gherdëina si vuole mandare un segnale positivo e di speranza, ribadendo il ruolo chiave che l‘arte contemporanea svolge in una cultura in continua evoluzione. Focus della Biennale di quest’anno saranno il significato e la consapevolezza della rilevanza socio-politica nel processo di creazione del mondo (“Worldmaking”), il fattore dinamico all‘interno di questo processo ma anche la resilienza che cultura e natura garantiscono.

Inoltre, gli eventi con cadenza settimanale dell’estate saranno:

Ogni lunedì: Conoscere Ortisei. Passeggiando nel pittoresco centro di Ortisei si potranno scoprire dettagli interessanti sulla storia e cultura ladina, sulle tradizioni di questa stupenda valle e il modo di vivere.

Ogni martedì: oltre al mercato tradizionale dei contadini e artigianato di S. Cristina ci saranno anche le Tradizioni in Val Gardena, per capire come si viveva molti secoli fa. Dalla tradizione dell’intaglio del legno a quella della scultura e della tornitura, l’arte del merletto e il costume tradizionale gardenese: ogni elemento dello stile di vita locale fa parte di una storia che, nonostante i suoi cambiamenti, non ha perso nulla della sua concretezza e continua a essere affascinante.

Ogni mercoledì: oltre al mercatino “Sapori e gusta” a Selva Gardena (dalle ore 15.00- alle 19.00), ecco un viaggio alla scoperta dei prodotti locali della Val Gardena. Il mercato sulla piccola piazza Sant’Antonio è il posto giusto per ammirare e assaggiare i prodotti regionali e locali e per comprarne qualcheduno o portarlo a casa come regalo. I prodotti sono esposti su piccoli fuoristrada – gli Haflinger Steyr-Puch – fino all’anno 1974 utile mezzo per chi viveva in montagna.

Ogni giovedì: Paese in musica. Le bande musicali di Ortisei e di Bulla si esibiranno in piccoli gruppi, in diversi posti nel centro del paese, ravvivando la serata. Dalle marce tradizionali e danze boeme ai brani di opera lirica italiana o alla musica leggera.

Ogni venerdì: oltre ai Suonatori di corno, in Vallunga dalle ore 17.00 alle 18.00, ecco anche Aperitivo & shopping, rinfrescante e frizzante evento esclusivo. Nei diversi bar, nei caffè e nelle enoteche del centro saranno serviti ottimi drink e deliziosi stuzzichini da gustare in compagnia. I negozi di Ortisei, quasi tutti a conduzione familiare, resteranno aperti fino a tarda notte.

Ogni sabato: Dolomitale, cinema drive-in. Anche a Ortisei ecco un drive-in con schermo di 10 x 5,5 metri, in prossimità della stazione a valle della funivia dell’Alpe di Siusi. L’audio sarà trasmesso attraverso l’autoradio. I biglietti si potranno acquistare online (www.dolomitale.com) oppure presso l’ufficio turistico.