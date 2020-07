Paolo Gotti nello showroom bolognese ACF Trading

Tornano presso ACF Trading, nel cuore di Bologna (via S. Stefano 7/b), le opere di Paolo Gotti, il quale collabora con lo storico studio di progettazione di interior design ormai già da diversi anni. Le sale dell’ampio showroom a due piani ospitano pannelli fotografici di medio e grande formato stampati su tela o su pellicola, ideali per arredare qualsiasi ambiente professionale o domestico.

Il fotografo bolognese propone un excursus attraverso alcune delle immagini più significative scattate in tanti anni di esplorazioni in oltre 70 paesi nei cinque continenti. Dal primo grande viaggio in Africa, nel 1974, quando attraversò il Sahara con la sua land rover per poi fare ritorno in Italia a bordo di una nave cargo, agli ultimi viaggi a Cuba alla scoperta delle piantagioni di tabacco e della coloratissima cittadina di Baracoa, in mostra sono rappresentati non solo i paesaggi e i visi delle persone che Gotti ha incrociato nel corso di questi 45 anni, ma soprattutto emerge evidentissimo lo sguardo del fotografo, mai disincantato ma sempre curioso ed entusiasta, convinto che la destinazione non esista senza il percorso e che il viaggio più bello sia quello che bisogna ancora compiere.

Orari d’apertura

Lunedì: 16:00 – 19:00

Mar – Ven: 9:00 – 13:00 ; 16:00 – 19:00

Sabato: 10:00 – 13:00 ; 16:00 – 19:00

Domenica: chiuso

www.acftradingbologna.com