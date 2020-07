Esame di Stato Psicologi, situazione surreale

Esame di stato Psicologo (Luglio – Novembre 2020)

Ministro Manfredi e Presidente Lazzari onorino la parola data

“E’ necessario che Ministero dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

stabiliscano un incontro immediato anche telematico, in nostra presenza, così da poter mantenere gli

impegni presi e dare sostanza alle dichiarazioni pubbliche espresse. Noi crediamo nella lealtà dei

soggetti coinvolti prima ovviamente dell’inizio della sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione

degli psicologi del prossimo 16 Luglio”. Una dichiarazione molto forte quella adottata dall’avvocato

professor Antonio Ruggiero del foro di Milano, che ha avuto mandato di difendere i diritti e le richieste

del movimento spontaneo formato da oltre 10 mila dottori in psicologia, che da 4 mesi lottano per

ottenere l’abilitazione alla professione attraverso una riformulazione dell’esame di Stato per le sessioni

d’esame di Luglio e Novembre 2020. Una professione che grazie al decreto Lorenzin del 2018 ha

acquisito il profilo di professione sanitaria.

Ma andiamo ai fatti.

Il 12 Giugno l’Italia ha assistito ad un evento mai accaduto nella storia della categoria professionale

psicologica: un movimento composto da oltre 10 mila aspiranti psicologi è sceso numeroso in piazza

Montecitorio per manifestare contro le modalità telematiche previste dal DM n. 57 del 29 aprile 2020,

recante le norme di svolgimento della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione.

In quella stessa giornata i rappresentanti del movimento sono stati invitati a Montecitorio e, grazie alla

disponibilità dimostrata, hanno avuto un incontro-confronto proprio con il Ministro all’Università e

della Ricerca Gaetano Manfredi che, aveva aperto spiragli di speranza per una riforma avvertita, tra

l’altro, come estremamente necessaria sia da parte dei candidati sia da parte di diversi professionisti

iscritti all’ordine professionale. L’unica conditio sine qua non, posta dal Ministro stesso, era il benestare

del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).

Proprio per arrivare alla risoluzione della vicenda, il 22 Giugno è stato fissato un incontro telematico

tra i rappresentanti ministeriali, il Presidente del CNOP dott. David Lazzari, il Presidente del Consiglio

Nazionale Studenti Universitari (CNSU) Luigi Leone Chiapparino e i rappresentanti del Movimento

dei dottori in Psicologia. Purtroppo in quell’incontro, la proposta d’adozione di linee guida per lo

svolgimento dell’esame di Stato proposte dal CNOP e tuttavia non legalmente vincolanti, non ha

soddisfatto i futuri psicologi.

Proprio per tale motivo venerdì 26 Giugno il Movimento dei dottori psicologi ha incaricato, con formale

mandato, l’Avvocato Professor Antonio Ruggiero del foro di Milano che, capendo e accogliendo la

giusta richiesta dei dottori e arguendo l’emergenza legata alla prima data utile dell’esame di Stato

prevista per il prossimo 16 luglio, si è immediatamente impegnato per intessere nuovamente le fila della

trattativa con il Ministro Manfredi, con i rappresentanti del Ministero e della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, nonché con il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi dott. David

Lazzari.

Dopo un’iniziale resistenza, ma grazie alla capacità di mediazione e all’instancabile attività continua

posta in essere, entrambi gli organismi statali hanno affermato, in separate sedi, di voler procedere con

la rimodulazione dell’esame di Stato come da nostre indicazioni, già dalla sessione di Luglio e poi di

Novembre. Tuttavia nonostante le intenzioni espresse singolarmente dagli organi istituzionali, alle quali

è seguita, da parte ministeriale, la reale collaborazione in tale direzione, vi è stata una chiusura da parte

del nostro Ordine professionale. Tra l’altro proprio il Presidente dell’Ordine, il Dott. David Lazzari

aveva affermato in una dichiarazione pubblica che: “il CNOP ha esplicitato al Ministero e alle

Università la disponibilità ad una normativa analoga a quella definita per la professione medica (tirocini

abilitanti come esame di Stato)”.

Ma ad oggi e a pochi giorni dall’inizio dell’esame di Stato, non è stato fatto alcun passo avanti per

soddisfare quanto da noi richiesto. Occorre che le parti prendano contatti immediati superando qualsiasi

incomprensione e personalismo per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti sociali coinvolte.

Lo chiedono a gran voce oltre 10.000 dottori in Psicologia che ad oggi sono stati lasciati in un limbo di

incertezza in merito ad un esame dal quale dipende il loro futuro lavorativo.

Chiediamo quindi un urgente riscontro.

Il Movimento dei dottori in Psicologia

Portavoce

Dott. Pirrone Davide

Dott.ssa Marialisa Maioli

Dott. Fabbri Patrick

Dott. Di Marzio Antonello

Dott.ssa Caccia Monica

Dott. Romeo Pasquale