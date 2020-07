Ardityon, tante novità in arrivo

Ardityon, nuovo singolo e tante novità in arrivo

Da diverso tempo gli Ardityon, band trevigiana, è all’opera su nuovo materiale, ne parlano Denis Novello (batterista) e Andrea Colusso

(chitarrista) :

“Ebbene si, abbiamo appena ultimato le registrazioni di un nuovo singolo per cui stiamo finendo di girare il video. A breve comunicheremo dettagli in merito, tema del brano, data di uscita, avremmo il trailer… Stiamo curando ogni minimo particolare minuziosamente e stiamo dando veramente il massimo affinché sia tutto il più sbalorditivo possibile l’entusiasmo della band è a mille e non vediamo l’ora di condividere il frutto del lavoro!

… Lo scorso Febbraio è stato il mese in cui abbiamo fatto uscire il nostro primo lyric video. La scelta è stato l’omonimo brano ”

Ardityon” in quanto più rappresentativo della band, sound massiccio e diretto, nonché una commemorazione, omaggio agli arditi che più di cent anni fa hanno dato la loro vita difendendo eroicamente le nostre terre natie, tema che a noi sta molto a cuore.

… Dopodiché, voluto fortemente dal nostro frontman Valeriano, abbiamo deciso per una cover, ossia Tough boy, sigla di una delle più grandi Japan anime di tutti i tempi “Kenshiro”, in cui ci siamo messi alla prova, oltre che con la lingua giapponese, con un riarrangiamento e interpretazione personale del brano. Siamo rimasti molto soddisfatti del risultato, nonostante le limitazioni da lockdown, e pare che il lavoro sia stato ben accolto dai nostri fans!”

link lyric video Ardityon

https://www.youtube.com/watch?v=iZVKgpBneBI

link “Tough Boy”

https://www.youtube.com/watch?v=G9YH0wrzF2w