È Disco d’Oro per Tedua

Tedua

Vita Vera – Mixtape, Aspettando la Divina Commedia

È Disco d’Oro

“Vita Vera – Mixtape, Aspettando la Divina Commedia” è certificato disco d’oro. L’album, che ha conquistato pubblico e critica, si aggiudica questo importante traguardo a un solo mese dalla pubblicazione e dopo aver conquistato la vetta della classifica FIMI/GfK per due settimane consecutive. Ad oggi è ancora stabile nella Top 3 degli album più venduti.

Il mixtape, pubblicato in due parti a distanza di una settimana l’uno dall’altro, vede la partecipazione di alcuni degli esponenti più forti e apprezzati della scena rap e trap italiana, come Ghali, Capo Plaza, Ernia, Massimo Pericolo, Dargen D’Amico, Madman, Gemitaiz, Tony Effe e alcuni emergenti come III Rave, Sangue, Vaz Tè, Paky, Shiva, Disme e Nebbia. Tedua si conferma quindi come una delle penne più interessanti del panorama rap italiano, che torna a far sentire la sua voce dopo due anni dall’ultimo album “Mowgli”, certificato disco di platino.

Nella settimana di pubblicazione, la prima parte, “Vita Vera Mixtape”, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico di Tedua. In sole 24 ore tutti i brani del progetto si sono classificati nella Top 15 della classifica italiana di Spotify e il brano “Polvere” feat. Capo Plaza è entrato nella Top 200 della Global Chart, collezionando oltre 2 milioni di streaming, oltre che raggiungere la #1 nella classifica di Apple Music.