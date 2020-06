Aperto il Concept Village Piccola Gardiola

#Èarrivatoilmomento

Baia Holiday: aperto dal 29 maggio il Concept Village Piccola Gardiola sul lago di Garda

Attivi servizi: My beach cafè con terrazza fronte spiaggia e palestra out door

Milano, maggio 2020 – Come recita l’hashtag che ha contraddistinto le settimane di preparazione, è arrivato il momento di dare inizio alla stagione estiva 2020 e il 29 maggio Baia Holiday – dal 1974, realtà leader italiana nell’ambito delle vacanze open air – aprirà i battenti del raffinato Concept Village Piccola Gardiola, affacciato direttamente su uno dei punti più spettacolari del Lago di Garda, a San Felice del Benaco, con una meravigliosa vista sull’isola del Garda, la Rocca di Manerba e i monti che circondano il territorio.

Piccola oasi di charme dall’anima green, il Concept Village Piccola Gardiola è la struttura-gioiello del Gruppo di Salò, apprezzata in tutto il mondo per l’eleganza delle soluzioni abitative con dotazioni di livello superiore come la vasca idromassaggio privata all’aperto di alcune sistemazioni. Semplicemente incantevole l’atmosfera chill out del My Beach Cafè, con l’ariosa veranda che regala una vista spettacolare sull’azzurro del lago e la Rocca di Manerba.

La sua posizione lo rende ideale per vivere un’area straordinaria come quella del Lago di Garda, caratterizzata dalla dolcezza del suo paesaggio e dalla generosità di un territorio ricco di eccellenze enogastronomiche, binomio, noto in tutto il mondo, che la rende unica.

UNA VACANZA SICURA E SERENA

Per presentarsi puntuale con l’apertura e offrire un servizio di qualità ai propri ospiti, in linea con la filosofia aziendale votata alla qualità, Baia Holiday ha messo a punto un protocollo legato alla sicurezza, con la comodissima possibilità di effettuare il check-in online. Quattro le aree: vademecum per lo staff, arrivo e check-in, comportamento all’interno della struttura, utilizzo dei servizi. Tutte sono interessate da processi codificati che permettono di garantire e di vivere il bello di essere in vacanza e allo stesso tempo attenersi alla normativa e alle indicazioni.

Pronta anche un’innovativa app, sviluppata da Baia Holiday e di facile utilizzo, per accedere a un servizio di delivery sia per la ristorazione e l’area bar sia per il market che renderà ancora più facile la gestione del proprio tempo e del proprio soggiorno.

“Con molto entusiasmo diamo il via alla stagione 2020 e riapriamo i battenti di una struttura come la Piccola Gardiola, complesso di cui siamo particolarmente orgogliosi sia perché è legato alla nostra storia aziendale sia perché è situato in un punto del Lago di Garda semplicemente unico: una splendida terrazza sull’azzurro del Benaco. Abbiamo dato la massima importanza a tutte le norme legate alla sicurezza, in linea con le direttive nazionali, aiutati dalle caratteristiche strutturali delle nostre proprietà, progettate da sempre per far vivere nel modo migliore possibile il vero spirito di una vacanza all’aria aperta, con molta privacy. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti con l’obiettivo di far vivere loro un’esperienza di rigenerante relax, a stretto contatto con la natura, piena di vita, gioia ed energia. Una vera vacanza open air in cui più che mai le parole chiave siano: libertà, bellezza e tranquillità. Per sé e per i propri cari!”, commenta Valerio Vezzola, Amministratore Delegato Baia Holiday.

In questi giorni, Baia Holiday aprirà anche le altre strutture situate in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Lazio, Croazia e Sardegna.

www.baiaholiday.com

BAIA HOLIDAY: YOUR DREAM STARTS HERE

Baia Holiday Travels & Leisure è il brand commerciale che fa capo alla holding Baia Silvella S.p.A., brand che da oltre 40 anni è uno dei principali punti di riferimento in Italia e in Europa del settore turistico all’aria aperta. Sostenibilità è la parola chiave della holding, divenuta centrale sia in ottica ambientale – tanto da portare l’azienda allo sviluppo del marchio “Baia Holiday is Green” – sia economica.

L’approccio strategico al mercato e una forte attenzione alla solidità finanziaria hanno permesso, infatti, a Baia Silvella S.p.A. di acquisire la proprietà di 9 strutture turistiche – camping village – in Italia (Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sardegna) e in Croazia, di cui segue interamente anche la gestione. Grazie all’attivazione su scala europea di partnership commerciali esclusive, propone inoltre anche una selezione di complessi in Francia (Costa azzurra, Normandia, Aquitania e Parigi) e in Spagna (Costa Brava).

Baia Holiday dispone di propria rete vendite internazionale che conta cinque centri prenotazione dislocati in Italia, Germania, Austria, Polonia e Danimarca. Lo staff conta in stagione, tra fissi e stagionali, 550 addetti e nel 2019 il gruppo ha registrato oltre 1.100.000 presenze nelle proprie strutture.