Warner Chappell Music Italiana e Federica Camba

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA annuncia il rinnovo del contratto in esclusiva con FEDERICA CAMBA, cantautrice, compositrice, produttrice italiana che nel corso della sua carriera da autrice ha ottenuto molti dischi di platino e d’oro.

ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, dichiara in merito: «Con Federica abbiamo cominciato a lavorare insieme all’inizio degli anni 2000. In questi anni il suo sodalizio con Warner Chappell si è consolidato ed è costellato da tantissimi successi condivisi e grandi soddisfazioni. Sono felice che il nostro viaggio prosegua insieme, perché il talento di Federica è molto prezioso per il contributo che dà alla musica; averla ancora nella nostra squadra è motivo di grande orgoglio per tutti noi».

FEDERICA CAMBA commenta: «Si dice che dietro a un grande uomo ci sia una grande donna (o viceversa) … beh tra me e Warner c’è lo stesso equilibrio. Come Sandra e Raimondo, ormai siamo sposati da 20 anni! È casa».