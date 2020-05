Giuseppe Anastasi: “Bla Bla Star”

E’ in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e digital download “BLA BLA STAR” (Giuro Srl / Believe Digital), il nuovo singolo di GIUSEPPE ANASTASI, tratto dal suo nuovo disco di inediti in uscita prossimamente https://backl.ink/142447765 .

È un Giuseppe Anastasi inedito quello che canta “Bla Bla Star”, un brano che lui stesso definisce “popeton” il risultato di una fusione tra il pop e il reggaetton, con un ritmo tutto da ballare. Il testo è ironico, ma critico nei confronti di certi dibattiti televisivi inconsistenti.

È online anche il video, diretto da Giacomo Moschetti, nel quale Giuseppe Anastasi si improvvisa ballerino, con una coreografia e un set “casalingo”: youtu.be/HnIjoZgCFSg

«”Bla bla star” è una canzone allegra, ma non troppo – dichiara GIUSEPPE ANASTASI – A me certa televisione non piace e quando mi capita di guardarla mi imbarazzo e vorrei fuggire via dal pianeta. Il video ed il ritmo della canzone sono funzionali, servono per indorare la pillola.».