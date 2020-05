Fiamma Velo: da Novate al Piano City Milano

La giovane pianista Fiamma Velo, è una tra i sei artisti che si esibiranno dal vivo nel corso della manifestazione Piano City Milano di questo fine settimana.

In ottemperanza alle disposizioni in vigore per il Covid-19, Fiamma suonerà in “piano Tandem”, ovvero una bicicletta trainerà lei e il suo pianoforte nel quartiere di Dergano, tra le 20 e le 23 sostando di tanto in tanto, secondo il programma dell’evento.

“Non me l’aspettavo, sono felicissima, spiega Fiamma. Molti artisti suoneranno in streaming e invece io ed altri 5 pianisti, live nella città. Sono contenta di partire dopo il periodo del Lockdown. E’ un preludio per la prossima edizione che si terrà in autunno”.

Fiamma suonerà le sue musiche insieme ad un omaggio ai grandi musicisti. Un brano sarà dedicato ad Ezio Bosso, scomparso recentemente, perchè la musica va oltre la vita, e in questo modo, attraverso la musica, lui può continuare a vivere. Lo stesso pensiero andrà anche al Maestro Nino Rota. Persone insomma che hanno dato molto alla musica.

Fiamma Velo è pianista e compositrice. Ha all’attivo due cd con la produzione artistica del maestro Roberto Cacciapaglia, anche suo Maestro. Dopo il diploma al Conservatorio di Padova in pianoforte classico, un master a Valencia per la specializzazione ed un anno al Conservatorio di Milano , per poi decidere di abitare nella vicina Novate, da cui si può facilmente raggiungere il centro meneghino.

Informazioni: www.pianocitymilano.it