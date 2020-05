La DARK POLO GANG domina le classifiche di vendita della settimana: si posiziona al #1 negli album con “DARK BOYS CLUB” (Virgin Records/Universal Music Italia), al #1 nei singoli con “Pussy”, occupando le prime 4 posizioni della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti e si colloca con tutti e 10 i brani del mixtape in top25, dopo aver conquistato, a poche ora dall’uscita, tutte le prime 10 posizioni delle classifiche di Spotify e di Apple Music.

Negli scorsi giorni le tracce di “DARK BOYS CLUB”, che ad oggi contano oltre 19 milioni di stream, sono entrate tutte in tendenza su YouTube, registrando oltre 4,5 milioni di views.

Il nuovo progetto discografico vede le collaborazioni con amici di vecchia data e alcuni con cui la DPG aveva già lavorato come TEDUA, CAPO PLAZA, TRAFFIK, MAMBOLOSCO, SAMURAY JAY e DREFGOLD. Mentre per la prima volta il trio incide insieme a SALMO, LAZZA, KETAMA126, BORO BORO, ANNA, e ONI ONE.

Il trio da mezzo miliardo di stream si avvale anche della collaborazione di diversi produttori che si alternano sulle 10 tracce tra cui il fidato SICK LUKE, a lui si aggiungono CHARLIE CHARLES, CHRIS NOLAN, ANDRY THE HITMAKER e YOUNGOTTI.

Il mixtape raccoglie gli ultimi brani registrati in studio nei mesi precedenti alla quarantena e alcuni realizzati a casa proprio durante questo periodo. Dopo “Trap Lovers” la DPG torna alle origini, tra beat crudi e strofe dalla metrica affilata.

Le sonorità delle nuove tracce riprendono le linee della trap più street che lì ha contraddistinti e fatti conoscere nei primi anni della loro carriera proprio grazie a diversi mixtape. I brani vedono i tre artisti alternarsi tra loro e intrecciarsi ai feat., mentre sulle tracce come “Dark”, “Gang” e “Biberon” la DPG incide al completo.

TRACKLIST

1. DARK – DARK POLO GANG prod. SICK LUKE, YOUGOTTI

2. GANG – DARK POLO GANG prod. YOUNGOTTI

3. SAVAGE – WAYNE, PYREX feat. TEDUA prod. SICK LUKE, CHRIS NOLAN

4. PUSSY – TONY feat. LAZZA, SALMO prod. ANDRY THE HITMAKER

5. DARK LOVE GANG – PYREX feat. KETAMA126 prod. KETAMA126

6. AMIRI BOYS – TONY feat. CAPO PLAZA prod. SICK LUKE

7. BIBERON – DARK POLO GANG feat. DREFGOLD, ANNA prod. CHARLIE CHARLES, SICK LUKE

8. 4L – TONY feat. MAMBOLOSCO prod. SICK LUKE

9. NO STUPID – WAYNE feat. SAMURAI JAY, BORO BORO prod. YOUNGOTTI, ONI ONE

10. #FREETRAFFIK – TONY, PYREX feat. TRAFFIK, ONI ONE prod. SICK LUKE