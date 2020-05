Camera Soul “You”

Da mercoledì 20 maggio è online su YouTube il video ufficiale di “YOU” (Azzurra Music), il nuovo singolo dei CAMERA SOUL, primo estratto dall’album “EXISTENCE”. Il brano è una ballata molto intensa, caratterizzata dall’arrangiamento di Pippo Lombardo e dal contributo di Alex Milella alle chitarre.

«È una canzone d’amore per l’amore stesso, quello che ritorna nella vita regalando nuovi colori, grazie all’unica persona che dopo anni riesce a restituirti fiducia e a farti innamorare ancora una volta, completamente»,commenta la band.

Il video diretto da Maurizio Fasano (visibile al seguente link: https://youtu.be/R810gjQfGew) è stato girato a Londra prima dell’epidemia di coronavirus. «É stata una scelta dettata da due fattori, la bellezza di Londra di notte e l’interesse suscitato dalla band in questa città e in tutta l’Inghilterra. Il tutto probabilmente legato al genere soul che qui impazza e al fatto che i Camera Soul hanno effettuato un bel tour in questo paese nel 2017», afferma il regista.

Il disco “Existence” è un’esplosione di emozioni e conquista di nuovo tutti i risultati degli album precedenti dei Camera Soul. Le 10 tracce del disco seguono un fil rouge, quello della vita e dell’esistenza in tutte le sue sfaccettature.

Questa la tracklist dell’album: “Existence”, “You”, “What I Deserve”, “I Need My Friends”, “In The City”, “Colorado Sky”, “Another Smile”, “Forever In Love”, “Life”, “One More Chance”.