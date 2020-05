Giocattoli a domicilio? Si può fare!

Uno store dedicato su Glovo per portare nelle case dei milanesi l’allegria dei giochi di Barbie, Hot Wheels , Fisher Price e UNO!

Glovo è considerato un’istituzione per chi vuole ricevere a domicilio qualsiasi cosa, dal cibo alla spesa, dai fiori ai farmaci da banco, e in questo periodo il servizio di anything delivery è diventato ancor più essenziale e punto di riferimento per le esigenze quotidiane di molti cittadini. E quando parliamo di cittadini comprendiamo anche i bambini che in questo lungo periodo di lockdown sono stati forse i più penalizzati, costretti in casa, senza amichetti con cui giocare e tante ore da far trascorrere. Quindi, pensando anche ai piccoli di casa, se oltre a pranzi gustosi o alla spesa, a bussare alla porta fosse Glovo, ma con una Barbie dalla chioma arcobaleno o un automodello Hot Wheels? Non sarebbe magico?!

Glovo e Mattel lanciano una partnership per dare vita ad un servizio veloce e comodo per recapitare nelle case milanesi non semplici giocattoli, ma dei veri e propri momenti di spensieratezza, che, in un periodo delicato come quello che stiamo affrontando, è quello che ci vuole. Mattel infatti vanta un portfolio di brands capaci non solo di unire grandi e piccini, ma anche e soprattutto di stimolare la fantasia e la creatività, per continuare a sognare attraverso il gioco.

Andrea Ziella, Head of Marketing & Digital Mattel Italy così commenta: “Sono particolarmente lieto di annunciare questa partnership con Glovo che ben si inserisce nella mission di Mattel, azienda produttrice di giocattoli che in questo periodo difficile ha nuovamente sottolineato l’importanza del gioco nella vita dei bambini (e non solo). ll gioco è una parte essenziale della vita quotidiana dei bambini durante questa pandemia globale e offre una moltitudine di benefici e opportunità per l’apprendimento, l’intrattenimento, la distrazione e il sollievo dallo stress di essere costretti in casa per giorni e giorni. Inoltre, come ho già avuto modo di dire, l’approccio al mercato di Mattel è reinventarsi e rinnovarsi ogni giorno e questa collaborazione è una novità assoluta per la categoria del giocattolo sul mercato italiano. Abbiamo trovato in Glovo un partner che, ha a cuore il benessere di tutti i suoi clienti e come noi, ama l’innovazione in tutte le sue forme e ha collaborato con entusiasmo e propositività, una partnership quindi decisamente promettente che rappresenta una grande opportunità, specie in questo momento storico, per portare i nostri brand direttamente alle famiglie. Contiamo quindi di ampliare prossimamente la collaborazione e raggiungere altre città oltre a Milano.”

Niccolò Francalanci, Head of Marketing & Growth di Glovo Italia, dichiara: “In questo momento di emergenza abbiamo visto come il nostro servizio di consegne a domicilio multi-categoria sia diventato uno strumento sempre più utilizzato per le esigenze di ogni giorno, ma anche un vettore di affetto e condivisione. Mai come in queste settimane un regalo o un oggetto arrivati a casa attraverso Glovo hanno rappresentato un segno di vicinanza per chi è distante, amici o parenti. Grazie alla collaborazione con Mattel e al grande valore affettivo dei suoi marchi, abbiamo l’ulteriore dimostrazione della capacità del delivery di regalare emozioni, anche ai più piccoli”

Come funziona la partnership?

Sull’app Glovo, nella sezione Shopping è stato inserito uno store esclusivo Mattel: sarà disponibile infatti all’acquisto una selezione di items Barbie e Hot Wheels, ma anche altri prodotti (Fisher-Price, Trenino Thomas e Games Mattel). Una volta selezionato il prodotto sarà possibile così riceverlo comodamente a casa a Milano. A partire dal 22 maggio.

Basta un click e con Glovo l’allegria dei brands Mattel arriva a casa vostra!

https://glovoapp.com/it/mil/category/SHOPPING

About Mattel

Leader nel settore dell’intrattenimento per bambini, Mattel è un’azienda globale specializzata nella progettazione e nella produzione di giocattoli e beni di consumo di altissima qualità. Creiamo prodotti innovativi ed esperienze che, attraverso il gioco, possano ispirare, divertire e accompagnare i bambini nel loro sviluppo. Coinvolgiamo i consumatori attraverso il nostro portfolio di marchi iconici, tra cui Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® e MEGA®, nonché altri marchi famosi di nostra proprietà o in licenza, in collaborazione con società di entertainment globali. La nostra offerta comprende film e contenuti televisivi, gaming, musica ed eventi dal vivo. Siamo presenti in 40 Paesi e distribuiamo prodotti in oltre 150, in collaborazione con le principali società di vendita al dettaglio e tecnologiche nel mondo. Sin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di poter essere un partner di assoluta fiducia nell’esplorare la meraviglia dell’infanzia e nel permettere ai bambini di sviluppare e raggiungere il loro pieno potenziale. In Italia dal 1969, Mattel Italy ha sede a Milano.

Per maggiori informazioni: www.mattel.com

About Glovo

Glovo è una piattaforma che ti consente di ricevere e inviare qualsiasi prodotto all’interno della città. In Italia, il servizio è attualmente disponibile in oltre 100 città, coprendo sia le grandi piazze – Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Palermo, Catania, Bari, Genova, Verona – sia i comuni più piccoli. A livello internazionale, Glovo è presente in oltre 22 paesi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visita: www.glovoapp.com