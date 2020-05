Aggiornamenti Unitre Milano

L’avvio della fase post emergenza derivante dal coronavirus ci consente di ipotizzare una prima – sommaria ma sufficientemente plausibile – pianificazione delle attività future UNITRE MILANO.

Prendendo come punto di riferimento – per affinità di caratteristiche – il comparto della scuola, dell’Università e della formazione, è ipotizzabile l’avvio delle nostre attività accademiche in presenza nel mese di ottobre.

Fino ad allora non mancano le iniziative UNITRE MILANO di interlocuzione con i corsisti, reso possibile esemplificativamente da quanto quotidianamente erogato, in termini di prodotti audio-video accedendo sul nostro sito www.unitremilano.com – W&B UNITRE MILANO e relativamente alla fornitura di materiale didattico: CORSI UNITRE WEB.

Ad esse altre se ne aggiungeranno nei mesi estivi e di esse sarà data puntuale informazione.

Nella prospettiva della ripresa delle attività in presenza ad ottobre informiamo i Corsisti ed Amici di aver già provveduto a configurare l’Orario base delle lezioni, che potrà essere successivamente integrato.

In ottemperanza a quanto previsto dalle regole in materia di coronavirus (distanza sociale, prenotazioni, n. massimo di presenze per aula, ecc) invitiamo le persone interessate a fare domanda di adesione segnalando nominativamente il proprio interesse via mail a: segreteria@unitremilano.com, precisando se si chiede rinnovo o se è una nuova iscrizione ed indicando – se possibile – anche il proprio contatto telefonico. A seguito di ciò ciascuno avrà riscontro dalla Segreteria con l’invio dell’Orario base 2020-2021 e con le altre indicazioni operative per procedere con l’adesione.

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

SEGRETERIA PER INFORMAZIONI

tutti i giorni escluso i festivi dalle ore 9:30 alle ore 21:00

orario continuato

via Ariberto, 11 Milano

tel. 02 58102458- 02 89415017 – 3336092746

e-mail: segreteria@unitremilano.com

si prega consultare il sito:

www.unitremilano.com