Sabato 18 aprile in prima serata su RAI1

Una serata con una selezione di alcuni dei momenti più belli ed amati di queste tre edizioni di “Danza Con Me”, il programma – prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl – che dal 2018 si è imposto come tradizione amata dagli italiani per iniziare l’anno all’insegna dell’eccellenza artistica.

L’arte e la bellezza come antidoto in questi giorni di grande difficoltà.

Ancora una volta vedremo l’ “Étoile dei Due Mondi” esibirsi con alcune delle stelle più splendenti del panorama internazionale, duettare con musicisti, comici, attori, financo con un robot nel pezzo diventato ormai iconico sulle note di Franco Battiato.

“Bolle Show – Il Meglio di Danza Con Me” è un programma ideato da Roberto Bolle con Pamela Maffioli. La regia è di Cristiano D’Alisera.