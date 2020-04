Laura Pausini, che già ai tempi del programma tv Laura & Paola aveva aperto il profilo Twitter di Paola Cortellesi, torna all’attacco e “costringe” l’amica, notoriamente poco avvezza al mondo dei social, ad un nuovo “avventuroso passo nel mondo della tecnologia”.

È in questa occasione, voluta da entrambe per cercare di intrattenere e alleggerire questi pomeriggi vuoti e dolorosi, che nasce l’account @paolacortellesireal che per la prima volta sarà in diretta con @laurapausini, a quattro anni esatti dal debutto del programma tv Laura & Paola, questa volta sul “piccolissimo schermo” di Instagram.