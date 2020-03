MSMT – Comunicato d’integrazione

Il precedente comunicato del 27 febbraio viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni qui richiamate.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 6 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 31 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 direzione Vigevano (Km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza Vigevano per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 6 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 7 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 direzione MI-Lorenteggio (Km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 6 Marzo alle ore 06:00 di Domenica 8 Marzo 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 direzione MI-Lorenteggio (Km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 provenienza MI-Lorenteggio per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Sabato 7 Marzo alle ore 07:00 di Domenica 8 Marzo 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (Km 31+420) in uscita per Bologna da carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo San Giuliano della A1 (Km 3+000).