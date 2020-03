È disponibile in versione fisica e digitale la colonna sonora TROLLS WORLD TOUR (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK), prodotta da JUSTIN TIMBERLAKE e contenente il singolo “The Other Side (from Trolls World Tour)”, frutto del lavoro di SZA, artista da 9 ben nomination ai Grammy Awards, nominata agli Academy Awards e ai Golden Globes, e dello stesso JUSTIN TIMBERLAKE, vincitore di 10 Grammy, 4 Emmy e nominato agli Academy Awards.

Il singolo, che ha debuttato direttamente nella Top 20 dell’airplay radiofonico in Italia, è accompagnato da un videoclip ufficiale che rende omaggio ai video Hip- Hop anni ’90 e che vede SZA e Justin Timberlake ballare e divertirsi davanti a un obiettivo fisheye (https://www.youtube.com/watch?v=C5RrNaCfUXE).

“The Other Side (from Trolls World Tour)” è stato scritto appositamente per il film da Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons e Solana Rowe (SZA) e prodotto da Timberlake e Göransson.

“Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack)” fa seguito alla colonna sonora di successo di Trolls, il celebre film di animazione targato DreamWorks che ha sbancato il botteghino nel 2016, anche questa prodotta da Timberlake. La colonna sonora includeva la super hit multiplatino “CAN’T STOP THE FEELING!”, il brano più venduto del 2016, che ha debuttato alla prima posizione della Billboard’s Hot 100, vincitore di un Grammy® Award come “Best Song For Visual Media” e conquistato diverse nomination, tra cui quelle agli Academy Award®, ai Golden Globe e molte altre. “CAN’T STOP THE FEELING!” ha raggiunto importanti traguardi anche in Italia ottenendo la certificazione 5xplatino e diventando il brano più trasmesso dalle radio nel 2016.

Trolls World Tour (Original Motion Picture Soundtrack) track list:

1. The Other Side – SZA & Justin Timberlake

2. Trolls Wanna Have Good Times – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & the Pop Trolls

3. Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. It’s All Love – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton

5. Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson

6. One More Time – Anthony Ramos

7. Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton and Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige

8. Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn & Joseph Shirley

9. Rock N Roll Rules – HAIM & Ludwig Göransson

10. Leaving Lonesome Flats – Dierks Bentley

11. Born to Die – Kelly Clarkson

12. Trolls 2 Many Hits Mashup – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & the Pop Trolls

13. Barracuda – Rachel Bloom

14. Yodel Beat – Ludwig Göransson

15. Crazy Train – Rachel Bloom

16. I Fall to Pieces – Sam Rockwell

17. Perfect for Me – Justin Timberlake

18. Rock You Like a Hurricane – Rachel Bloom

19. It’s All Love (History of Funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell