È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Casa De Papel” il nuovo singolo dei Legno, i supereroi mascherati dell’indie, entrato da subito nelle playlist editoriali di Spotify “New Music Friday” e “Indie Italia”.

Il singolo “Casa De Papel” (una co-produzione Matilde Dischi – Artist First), anticipa “Titolo Ep” in uscita il 3 aprile in streaming e in digital download.

Di Legno Felice e Legno Triste non si conosce l’identità, ma con la loro musica hanno già raggiunto 7 MILIONI DI STREAM SU SPOTIFY!

«Casa de Papel è una serie che ha rivoluzionato e scosso le fantasie di milioni di persone – raccontano i Legno – In “È bello finché dura anche se non è bello”, si racchiude il senso dell’intero pezzo, quanto vorremmo che un momento bellissimo possa durare per sempre? Peccato che non sia così».

Il protagonista della canzone, insoddisfatto della sua quotidianità, si rifugia in un mondo fantastico, dove può vivere una vita avventurosa come quella di cartoni animati e delle serie tv. Arriva però presto a capire che, anche se la realtà è spesso imperfetta, è bella così com’è.