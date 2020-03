“La Festa”, nuovo album Cristiano Turato

L’ex voce dei Nomadi, CRISTIANO TURATOtorna sulle scene con un nuovo progetto discografico! Il 10 aprile esce il nuovo album di inediti,“LA FESTA” ,anticipato dai due singoli “Atlantide” (certificato oro in Brasile con più di 1.500.000 ascolti collecting streaming) e “Follia”. Il disco sarà disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming.

“La festa ” è un album composto da dieci brani inediti in cui il cantautore rivivei momenti più importanti della sua vita analizzando le scelte compiute nel corso degli anni, senza rinnegare nulla.

«Nei brani si legge la volontà di mettere a nudo le mie fragilità, le domande e i dubbi di una vita intensa, vissuta fin da subito per le strade, nei cortili delle chiese e nei bar del paese: da qui “La festa”– dichiara Cristiano Turato –Ho avuto la pretesa di ridipingere la mia anima, svestendola delle proprie certezze, trovando qualche spunto ironico per irridere vecchie pose, frantumatesi nel corso della mia vita».