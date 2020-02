Sistemi verdi, crescono superfici forestali in Lombardia

Sistemi verdi, crescono superfici forestali in Regione.

Assessore Rolfi: nostro obiettivo, valorizzare legno lombardo

Presentato il 12^ rapporto sullo stato delle foreste 2018

Continuo e progressivo ampliamento delle superfici

forestali, regolare utilizzo della legna dai boschi con destinazione al

settore della legna da ardere e incremento delle professionalita’ che

lavorano nel bosco e progressiva riduzione delle superfici trasformate che

erano prima boscate. Sono questi i dati principali che emergono dal Rapporto

sullo stato delle Foreste (2018) redatto dai tecnici dell’Ente Regionale dei

Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, presentato oggi dall’assessore

regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi alla

sede di Federlegno Arredo a Milano. Iniziativa a cui hanno preso parte anche

Alessandro Fede Pellone, presidente di ERSAF, Sebastiano Cerullo, direttore

generale Federlegno Arredo e Andrea Negri, presidente dell’Associazione

Forestale Italiana.

Nel corso della conferenza stampa e’ stato sottolineato come nel

2018 sia stato approvato il Testo Unico sulle Foreste e le filiere e ci sia

stato un importante raddoppio della superficie forestale certificata, grazie

alla certificazione dei Consorzi forestali della Valle Camonica.

Rolfi: investire in filiera “Vogliamo che le foreste lombarde siano sempre

piu’ una risorsa ambientale ed economica. Per questo stiamo investendo nella

filiera e nella certificazione del legno con risultati importanti visto che

nel 2019 siamo passati da 38 mila a 71 mila ettari certificati, pari

all’11,4% del totale in Lombardia. – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia –

Certificazione significa non solo interventi ecosostenibili, ma anche avere

una materia prima utilizzabile dall’industria della trasformazione con un

indotto economico importante e una diminuzione dei trasporti dall’estero. La

Lombardia e’ la terza regione italiana per superficie forestale, dobbiamo

sfruttare in maniera sostenibile questa straordinaria risorsa”

La superficie forestale in Lombardia e’ di 619.893 ettari:

ricopre il 26% del territorio regionale e il 2% di quello nazionale. Le

foreste sono maggiormente diffuse nella provincia di Brescia (28%), seguono

le province di Sondrio, Bergamo e Como. Gli oltre 600 mila ettari del

patrimonio forestale sono distribuiti per la maggior parte in montagna

(81%). In collina si trova il 12% e in pianura il 7%.

Fede Pellone: utilizzare legno con fine economico “Questo Rapporto – ha

piegato il presidente di ERSAF Alessandro Fede Pellone – da’ un aspetto

molto positivo della nostra Regione Lombardia. Per quanto riguarda gli

aspetti forestali e’importante sottolineare come si possa fare di piu’ perche’

l’incremento poterebbe essere utilizzato dal punto di vista economico per

produrre un legname di qualita’ che un obiettivo che Regione deve portare

avanti”.

Cerullo (Federlegno Arredamento): Impegnati su coltivazione Pioppo – “I

numeri del Rapporto suo stato delle foreste in Lombardia – ha detto

Sebastiano Cerullo direttore generale di Federlegno Arredo – ci confermano

che dobbiamo continuare a promuovere una cultural del bosco italiano fondata

sulla gestione e non sull’abbandono. Su questi temi la nostra federazione e’

impegnata da tempo soprattutto riguardo alla coltivazione del pioppo che

rappresenta un materia prima essenziale per la filiera, a partire

dall’industria dei pannelli. Nonche’ sensibilizzare sull’approvazione

dell’approvazione urgente dei decreti attuativi del Testo Unico forestale

per riattivare anche in Italia la vera e unica miniera verde che abbiamo”.

Negri (Associazione Italiana Forestale): Rapporto strumento importante – “Il

rapporto di ERSAF – ha spiegato Andrea Negri presidente dell’Associazione

Forestale Italiana – e’ un documento prezioso per la comunita’ e per la

filiera produttiva legata al mondo forestale. Un esempio virtuoso che tutte

le Regioni dovrebbero adottare e come Associazione Forestale Italiana non

possiamo che lodare l’iniziativa di oggi, volta a diffondere la conoscenza e

la cultura forestale, elementi strategici per gli orientamenti europei dei

prossimi decenni in termini di lotta ai cambiamenti climatici. L’evoluzione

delle risorse forestali risulta essenziale per definire e implementare le

strategie di pianificazione della loro gestione, obiettivo strategico per la

Regione con ricadute sia in termini di aumento occupazionale che di qualita’

dell’ambiente”.