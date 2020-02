Miky Degni

10 Motivi per dire: Basta!

una mostra di Miky Degni per dire no alla violenza sulle donne

27 febbraio 17 marzo 2020

Vernissage 27 febbraio alle ore 19:

un aperitivo per dire e per dirci BASTA!

Portineria14 – via Troilo 14, Milano

Nuovo appuntamento per l’eclettico Miky Degni, artista, designer e pittore milanese, celebre perché per i suoi dipinti utilizza – al posto del più classico colore a olio o acrilico – il vino rosso come pigmento per i suoi quadri.

Dal 27 febbraio al 17 marzo alla ‘Portinera14’ (Via Ettore Troilo, Milano) Miky Degni esporrà 10 opere della sua collezione che avranno come filo conduttore la violenza sulle donne, tema che è sempre stato molto a cuore all’artista milanese, che da diversi anni ormai realizza ritratti di queste sue grandi muse ispiratrici.

Miky Degni ama dipingerle utilizzando il vino, quella sua tecnica personalissima che, come lui stesso dichiara, ‘unisce, crea relazioni, convivialità e favorisce il dialogo tra le persone’.

Ed è così dialogando, raccogliendo le confidenze di amiche care e scorgendo sui loro volti il dolore più intimo e insopportabile, che ha pensato di trasferire nei suoi ritratti la loro sensibilità calpestata e offesa servendosi del vino, nettare meraviglioso, sostanza calda, leggera e volatile.

Sono dieci le opere esposte. Rappresentano ritratti di donne che piangono, che si nascondono, violate fisicamente e psicologicamente, donne bendate quasi a non voler accettare il loro presente, forse uguale al loro futuro.

In occasione della mostra l’artista ha anche creato un’etichetta speciale che sarà destinata a tutte le aziende vinicole che vorranno divulgare questo importante messaggio.

L’etichetta è il prototipo per una bottiglia il cui titolo sarà ‘Basta’, esclamazione forte e chiara che non ha bisogno di troppe spiegazioni, creata per sensibilizzare e dire basta a maltrattamenti e femminicidi.

Nel corso della mostra si potrà inoltre scattare un selfie, con la bottiglia d’autore.

Miky Degni nel 1990 fonda a Milano ‘Segnidegni’, studio di comunicazione visiva che opera per le aziende e gli enti pubblici. Miky Degni è graphic designer e artista, titolare della boutique creativa Segnidegni nel cuore pulsante della creatività milanese, sui navigli a Milano. Dal 1990 lo studio lavora come una vera sartoria artigianale, ritagliando su misura progetti di comunicazione visiva. Ha all’attivo numerose mostre in Italia, tra queste la Biennale Venezia del 2011 con Vittorio Sgarbi, la Triennale Roma del 2014 con Achille Bonito Oliva e molte sue opere sono pubblicate sui cataloghi Mondadori.

PORTINERIA14 via Troilo, 14 Milano

Tel.: 0283521290

www.facebook.com/Portineria14

INGRESSO LIBERO

La mostra è visibile tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 23 sabato e domenica dalle 15 alle 23

Martedì Portineria14 è chiusa al pubblico

The exhibition is open every day from 11 am to 11 pm Saturday and Sunday from 3 pm to 11 pm

Closed on Tuesdays