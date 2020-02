La Municipàl: “Quando crollerà il governo/Fuoriposto”

Esce oggi, giovedì 20 febbraio, “QUANDO CROLLERÀ IL GOVERNO / FUORIPOSTO” il primo doppio singolo del progetto “Per resistere alle mode”, il nuovo viaggio artistico de LA MUNICIPÀL, coprodotto da luovo e Artist First.

In uscita esclusivamente sulle piattaforme digitali e in formato vinile 45 giri, “Quando crollerà il governo/Fuoriposto” rappresenta il primo passo di un percorso che amplia il concetto di album e diventa “viaggio interiore” attraverso canzoni che mettono a nudo le tante anime, spesso contrastanti, della band dei fratelli Carmine ed Isabella Tundo.

Il brano d’apertura “Quando crollerà il governo” si evolve e degenera nella sua parte oscura, “Fuoriposto”: matrice della prima delle 6 tappe del progetto “Per resistere alle mode”, nel quale le due facce della band verranno spesso in contatto come in un lungo guardarsi allo specchio.

Ad accompagnare il nuovo percorso artistico della band, ci sarà anche una lunga serie di concerti, il “Fuorimoda Tour”, del quale sono state annunciate le prime date nei club e che partirà il prossimo 6 marzo.

Come anticipato, il viaggio di Per resistere alle mode sarà caratterizzato dalla pubblicazione di 5 doppi singoli in vinile 45 giri, a tiratura limitata e con un forte dualismo tra lato A e lato B di ogni uscita.

Il tutto verrà poi raccolto e diffuso in una “pubblicazione speciale” che racconterà le tante diverse sfaccettature di questo percorso interiore e vedrà la luce nell’autunno 2020.

Per resistere alle mode è un ulteriore avvicinamento verso la parte più vera di noi stessi, l’approdo alla consapevolezza di essere Fuorimoda e sentirsi a proprio agio in questa condizione.

È questa una presa di coscienza che coinvolge l’intero progetto de La Municipàl, che apre ora al nuovo percorso con molte novità, anche di formazione, oltre ad un rinnovato approccio stilistico e comunicativo.