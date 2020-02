Una mostra dedicata ai gatti e ai topi per l’80esimo di Tom&Gerry,

premio Urban Cat a Tuono Pettinato, Maria Vittoria Brambilla e Carla Rocchi un Concerto in Miao da Rossini, Mozart e Ravel agli Aristogatti, una proiezione speciale per il 50esimo degli Aristogatti,

la prima edizione del Milano Animal Film Fest e tanti altri incontri dedicati al miglior aMICIO dell’Uomo

Per decisione delle più importanti associazioni feline il 17 febbraio è stata istituita la Giornata Nazionale del Gatto, una giornata ufficiale dedicata a tutti gli amanti del magnifico mondo felino.

Per l’edizione 2020 torna per il terzo anno consecutivo La Città dei Gatti, la grande rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti e incontri letterari a tema organizzata a Milano e Roma da UrbanPet in collaborazione con Feliway®, Municipio 4 del Comune di Milano la Fondazione Franco Fossati, Youpet.it, Radio Bau, Medicinema e il Crazy Cat Cafè. La manifestazione ha il patrocinio della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.