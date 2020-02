Mostra convegno Expocomfort a Milano

La tutela dell’ambiente inizia a casa: questo il file rouge di Mce in The City 2020

La salvaguardia del nostro pianeta passa prima di tutto dai comportamenti quotidiani di tutti noi, a partire dall’attenzione alla nostra casa, questo è il tema al centro della terza edizione di MCE IN THE CITY, l’evento destinato al grande pubblico, organizzato da MCE – Mostra convegno Expocomfort in occasione della Settimana delle Energie Sostenibili del Comune di Milano. L’appuntamento con MCE IN THE CITY sarà dal 18 al 22 marzo 2020 in Piazza San Babila a Milano.

Milano, 5 febbraio 2020 – “Planet Home, from Global Environment to Indoor Home” sarà l’evento clou di MCE IN THE CITY 2020, organizzato da MCE – Mostra convegno Expocomfort, fiera b2b leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico generico su come la salvaguardia dell’ambiente, passa prima di tutto dai nostri comportamenti quotidiani tra i quali l’attenzione alla nostra casa, il piccolo pianeta di cui possiamo prenderci cura. MCE IN THE CITY si svolgerà dal 18 al 22 marzo 2020, durante la Settimana delle Energie Sostenibili del Comune di Milano, in piazza San Babila, in pieno centro di Milano.

“La partita a favore della salvaguardia dell’ambiente ed il risparmio delle risorse energetiche dichiara Massimiliano Pierini – Managing Director di Reed Exhibitions Italia, non si gioca solo sul terreno delle grandi decisioni prese dai governi, ma anche su quello delle abitudini quotidiane dei singoli individui. Si tratta di una sfida che va affrontata a più livelli, promuovendo la consapevolezza dei cittadini sulle scelte che si possono fare ogni giorno, investendo, per esempio, in soluzioni che possono migliorare la qualità della vita all’interno delle pareti domestiche”. “Informazione, consapevolezza e responsabilità sono le chiavi di uno stile di vita più virtuoso e motore di nuovi paradigmi di comportamento che coinvolgono tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana”.

È in quest’ottica che MCE – Mostra convegno Expocomfort, fiera B2B, dove ogni due anni, si ritrova il mondo industriale dell’innovazione tecnologica in materia di efficienza e risparmio energetico degli ambienti interni, prosegue l’attività, lanciata nel 2018, di divulgazione e comunicazione verso il cittadino, con l’intento di avvicinarlo e supportarlo nella conoscenza delle tecnologie che possono contribuire al miglioramento della qualità degli ambienti che abita e all’attenzione alla gestione delle risorse energetiche che utilizza ogni giorno.

Entrando nel dettaglio, Planet home di MCE IN THE CITY 2020 si svolgerà all’interno del San Babila Building (Corso Venezia 2), in pieno centro a Milano, un Temporary Store, ben riconoscibile grazie a 10 vetrine su strada e con numerosi ledwall, di forte impatto visivo, personalizzati con i marchi delle aziende partner del progetto. Planet Home sarà articolato in tre aree comunicanti: la prima dedicata all’accoglienza, arredata come se fosse un salotto di casa, arricchito da numerose piante verdi capaci di catturare le sostanze inquinanti e contribuire a purificare l’aria, dove i visitatori potranno leggere libri e pubblicazioni su temi ambientali o solo ritagliarsi un momento di relax. Nella seconda sarà possibile immergersi in un’area sensoriale, dove suoni e immagini stimoleranno le emozioni del visitatore trasportandolo in un’esperienza totalizzante che ripercorrerà i quattro elementi naturali – aria, acqua, terra, fuoco – visti ogni volta sia nel loro aspetto più forte e brutale che in quello più familiare ed accogliente. Un’occasione per fermarsi qualche minuto a riflettere sull’importanza della preservazione dell’ambiente e la trasformazione energetica che sta interessando la nostra vita di tutti i giorni. Concluderà la visita a Planet Home, uno spazio allestito secondo il format di un museo, dove sarà

possibile avere consigli sui prodotti e soluzioni delle aziende partner, ma anche solo avere informazioni su quanto è già disponibile sul mercato per rendere gli ambienti della casa più efficienti, risparmiare sui costi di gestione e rispettare l’ambiente. Hanno deciso – ad oggi – di condividere con MCE questo progetto informativo e di comunicazione, volto a rendere il singolo consumatore sempre più consapevole dell’importanza di adottare comportamenti virtuosi, alcune delle aziende espositrici di MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, protagoniste, a livello mondiale, nella produzione di prodotti e soluzioni all’avanguardia per l’efficienza energetica e l’ottimizzazione delle risorse, quali: Aermec Spa, Bsg caldaie a gas Spa, Clivet Spa, Grundfos Pompe Italia srl, Haier A/C Italy Trading Spa, Midea Italia srl.

L’installazione di Planet Home di MCE IN THE CITY, andrà ad aggiungersi ai numerosi eventi della Settimana delle Energie Sostenibili del Comune di Milano, molti dei quali ancora in via di definizione. Fra quelli già programmati, sempre sotto l’egida di MCE – Mostra convegno Expocomfort e in collaborazione con il Green Building Council Italia, ci saranno le visite ad alcuni degli edifici più sostenibili che hanno cambiato il volto urbanistico di Milano in questi anni, per vedere da vicino, con la guida di esperti, alcuni degli esempi più significativi di questo nuovo modo di costruire.

MCE IN THE CITY, andrà a raccontare al grande pubblico, anche quest’anno, gli aspetti meno tecnici dell’efficienza energetica, della riduzione dei consumi e della salvaguardia delle risorse del nostro pianeta, temi che negli stessi giorni andranno in scena a MCE – Mostra convegno Expocomfort che si svolgerà in concomitanza con BIE – Biomass Innovation Expo, dedicata alle biomasse legnose per il riscaldamento, in Fiera Milano dal 17 al 20 marzo 2020.

MCE – Mostra convegno Expocomfort BIE – Biomass Innovation Expo sono manifestazioni fieristiche di proprietà di Reed Exhibitions, il leader mondiale nell’organizzazione di fiere e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 30 Paesi che hanno registrato più di 7 milioni di partecipanti nel 2018. Reed Exhibitions conta 38 sedi in tutto il mondo a disposizione di 43 settori industriali. Reed Exhibitions fa parte di RELX Group plc, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi per clienti professionali in numerosi comparti di business.