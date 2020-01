“Tradizione e tradimento” Niccolò Fabi

Si dirige verso la sua conclusione il tour teatrale di presentazione di “Tradizione e tradimento”, nuovo disco di Niccolò Fabi.

Un tour di grande successo che sin da subito, quando lo show era ancora solo un appuntamento al buio e il disco non era stato pubblicato, ha registrato il tutto esaurito per la maggior parte delle date in programma.

Un attestato di grande fiducia da parte del suo pubblico che negli anni è cresciuto, seguendo il percorso del cantautore che continua a distinguersi in termini di libertà artistica e musicale.

E proprio ieri sera, domenica 19 gennaio, durante il primo dei 2 concerti sold out presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Niccolò Fabi ha annunciato la ripartenza del tour nei mesi estivi.

Alla luce, infatti, del grande successo e dell’altissima richiesta di pubblico, il cantautore romano tornerà protagonista sui palchi della penisola durante la stagione estiva e si esibirà, insieme ai suoi compagni di viaggio, in prestigiose e storiche location del nostro Paese e nelle principali rassegne musicali dell’estate.

I biglietti per le date del tour saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 20 gennaio. Per la data di Locorotondo, invece, i biglietti saranno disponibili dalle 16.00 di oggi, lunedì 20 gennaio, su https://dice.fm e dal 3 febbraio su www.ticketone.it, mentre per la data di Torino i biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di domani, martedì 21 gennaio.

Queste le prime date del tour estivo di “TRADIZIONE E TRADIMENTO” (calendario del tour in aggiornamento):

24 GIUGNO – ROMA – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA (Rock in Roma)

26 GIUGNO – FIESOLE (FI) – TEATRO ROMANO (Estate Fiesolana)

27 GIUGNO – VERONA – TEATRO ROMANO (Rumors Festival)

10 LUGLIO – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

11 LUGLIO – GRUGLIASCO (TO) – GRUVILLAGE

25 LUGLIO – CESENA – ROCCA MALATESTIANA (Acieloaperto)

26 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE (Tener-A-Mente)

8 AGOSTO – LOCOROTONDO (BA) – LOCUS FESTIVAL

10 SETTEMBRE – MILANO – MAGNOLIA

Queste le prossime date del tour teatrale di Niccolò Fabi:

20 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica (Biglietti Esauriti)

21 gennaio – Napoli – Teatro Augusteo (Biglietti Esauriti)

22 gennaio – Bari – Teatro Team

24 gennaio – Ancona – Teatro Le Muse (Biglietti Esauriti)

25 gennaio – Assisi – Teatro Lyrick (Biglietti Esauriti)

29 gennaio – Bergamo – Teatro Creberg (Biglietti Esauriti)

30 gennaio – Parma – Teatro Regio (Biglietti Esauriti)

Restano ancora disponibili gli ultimissimi biglietti per le data di Bari (22 gennaio).

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest. Radio partner è Radio Capital.