Pensare l’infosfera

La filosofia pone domande, ma porre domande non è la cosa più importante, bisogna porre quelle giuste al momento giusto per avere risposte significative e corrette.

La filosofia è necessaria per ripensare ciò che si può definire progetto umano. E la filosofia evolve come evolve l’umanità.

Oggi l’indagine filosofica non può prescindere dalle tecnologie digitali che influenzano e formattano la nostra comprensione del mondo e la nostra relazione con esso.

Luciano Floridi terrà le tre lezioni al Teatro Franco Parenti (Sala Grande) di Milano:

#1 La filosofia come design concettuale – lunedì 10 febbraio h 19.00

#2 Il capitale semantico – lunedì 17 febbraio h 19.00

#3 Utopia digitale? Il verde e il blu – lunedì 24 febbraio h 19.00