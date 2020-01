Da oggi, venerdì 17 gennaio, è in radio “VITA PARANOIA”, il nuovo singolo di GAZZELLE estratto dal progetto discografico “POST PUNK” (Maciste Dischi/Artist First). Accompagna il brano un video disponibile al link https://youtu.be/gPTUbz_uQlI e realizzato dal noto illustratore e animatore Marco Brancato.

L’estetica e il moodboard del video del brano sono coordinati con i visual del “POST PUNK TOUR”.

Il videoclip è un viaggio nell’inquietudine di uno strano personaggio in balìa delle sue evasioni. Si sente smarrito, estraneo, inadeguato. Il suo unico occhio viaggia attraverso dimensioni sconosciute che gli causano visioni misteriose e che lo abbandonano a sé stesso.

Il suo stato di paranoia esplode in reazioni violente, capaci di farlo arrivare dove l’occhio esploratore voleva portarlo davvero, ovvero su di un altro pianeta dove forse, finalmente, il suo eterno girovagare troverà un senso ultimo di completamento.

Queste tutte le date del tour partito mercoledì 15 gennaio da Firenze:

Mercoledì 15 gennaio 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 18 gennaio 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 24 gennaio 2020 || Catania @ PalaCatania

Martedì 28 gennaio 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 5 febbraio 2020 || Bari @ PalaFlorio

Sabato 8 febbraio 2020 || Napoli @ Palapartenope

Domenica 9 febbraio 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone

Questa la tracklist di “POST PUNK”, disco prodotto da Federico Nardelli:

1. Smpp

2. Punk

3. Sopra

4. Tutta la vita

5. Sbatti

6. Non c’è niente

7. OMG

8. Scintille

9. Coprimi le spalle

10. Settembre

11. Vita Paranoia

12. Polynesia

13. Una canzone che non so