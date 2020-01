I successi di Capodanno di WEC a Milano e Roma

A Milano in scena al Teatro degli Arcimboldi il “Capodanno in Dirigibile” con la compagnia di acrobati volanti dei Sonics.

Affollatissimo Teatro Arcimboldi (esaurito in tutti i posti messi in vendita) che ha totalizzato 2207 presenze.

Il pubblico milanese ha apprezzato molto la proposta alternativa di WEC per un capodanno family, poetico e divertente, ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali.

A Roma in scena al Teatro Sistina “Mary Poppins il musical” che a Roma (come a Milano nella scorsa stagione) sta continuando a raccogliere successi e ovazioni dal pubblico.

Solo al 31 dicembre 2019 il Teatro Sistina (esaurito in tutti i posti messi in vendita) ha totalizzato 1287 presenze.

Sono disponibili pochissime centinaia di biglietti per le ultime 7 repliche dello spettacolo a Roma (fino al 6 gennaio).

In totale la tenitura romana dello spettacolo ha totalizzato già più di 70.000 biglietti e le vendite totali della spettacolo (compresi i biglietti già venduti sulle prossime repliche milanese) superano gli 85.000 biglietti. Ricordo che lo scorso anno a Milano, Mary Poppins aveva venduto 200.000 biglietti in 200 repliche.