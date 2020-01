Esce oggi il nuovo album di Halsey, “Manic” anticipato dal singolo “You Should Be Sad” il cui video, è diretto da Colin Tilley (Kendrick Lamar, DJ Khaled).

L’album “Manic” (che contiene i brani già pubblicati “You Should Be Sad”, “Suga’s Interlude”, “Finally // beautiful stranger”, “Graveyard”, “Without Me” e “Clementine.”) sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio