Giocotanto: tornano gli appuntamenti per famiglie

A Bollate tornano gli appuntamenti dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi nello spazio Giocotanto di via Nenni 37, grazie al progetto Passi Piccoli finanziato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. Ecco le opportunità:

SPAZIO PAPA’ – sabato 25 gennaio e 22 febbraio alle 10.30 – 12.00, con le educatrici di Consorzio Sir. Come racconta un papà che ha frequentato le attività “Ci sono tanti bambini, le educatrici sono più che cortesi, c’è tutta la disponibilità da tutti i punti di vista, per farci stare a nostro agio. Perciò dal mio punto di vista, qua, in questa zona, è la cosa più bella che è capitata per i genitori e per i bambini”.

FAMIGLIE INSIEME – venerdì 17 gennaio e 31 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 per giocare tutti insieme.

SOCIALIZZIAMO – lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, gestiti dalle educatrici di Koinè cooperativa sociale. Carla è la mamma di una bambina e così racconta la sua esperienza ”Ho scelto questo spazio in alternativa al nido, l’ho scoperto su facebook e mi trovo molto bene. Trovo tante persone, altre mamme con cui confrontarmi e mia figlia trova bambini con cui socializzare. Io consiglierei di venire qua, è un’occasione di trovare altre persone, fare amicizia, far socializzare i bambini, farli giocare e per noi mamme confrontarci su qualsiasi argomento che ci preoccupa”.

IL PROGETTO PASSI PICCOLI

Spazi e occasioni di incontro e socializzazione per bambini piccoli e genitori, esperienze educative di qualità, ostetriche che aiutano le neo mamme a casa, spettacoli teatrali e letture ad alta voce, educatrici a supporto delle famiglie che necessitano di un aiuto per gestire figli e bilancio in un momento di difficoltà, un ludobus itinerante che porterà giochi, letture e animazioni in giro per il territorio, la riqualificazione di alcuni giardini di asili nido con materiali naturali, la mappatura delle risorse presenti nel territorio sono tra le azioni previste dal Progetto Passi Piccoli. Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

PASSI PICCOLI, COMUNITÀ CHE CRESCE offre pari opportunità educative di qualità, ad accesso gratuito, a tutte le bambine e i bambini dalla nascita fino ai tre anni di età che abitano a Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro.