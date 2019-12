Wizz Air: stop ai voli con i sedili vuoti in classe business

Wizz Air, la compagnia aerea più verde d’Europa e la più grande compagnia aerea a basso costo nell’Europa centrale e orientale, si rivolge alle compagnie aeree tradizionali per smettere di volare con posti vuoti in business class su voli sotto le cinque ore.

La classe business dovrebbe essere vietata su ogni volo a corto raggio. I passeggeri di classe business causano il doppio dell’impronta di carbonio di un passeggero di classe economica e l’industria è colpevole di preservare un modello inefficiente e arcaico. Un ripensamento è atteso da tempo. Wizz Air invita le altre compagnie aeree a impegnarsi a vietare totalmente i viaggi in business class per qualsiasi volo di meno di cinque ore. L’era dei viaggi nella maniera della vecchia scuola è terminata, proprio come la classe business.

Una flotta di aeromobili con un impatto ambientale minore

Wizz Air attualmente opera con le più basse emissioni di CO2 per passeggero tra tutte le compagnie aeree concorrenti, pari a 56,8gr / passeggero / km a ottobre 2019. Il modello di business ultra low-cost di WIZZ si basa su un elevato load-factor (95% in H12020) e una ben sfruttata disposizione della cabina per rendere il volo sostenibile e le emissioni di CO2 per passeggero il più basso possibile. Wizz Air si è impegnata a ridurre ulteriormente le proprie emissioni del 30% per ogni passeggero nei prossimi 10 anni e invita le altre compagnie aeree a fare altrettanto. Questo è un problema di settore e come tale necessita di soluzioni a livello di settore. L’industria nel suo insieme ha bisogno di essere più aggressiva nelle sue ambizioni per fare davvero la differenza.

Wizz Air sta lavorando sulla crescita della propria flotta con gli aeromobili di ultima generazione Airbus neo e ha un ordine irrevocabile di 268 aeromobili a corridoio singolo più efficienti al mondo. L’ineguagliabile efficienza del carburante e la forte aerodinamica dei più nuovi velivoli di WIZZ, la dozzina di iniziative di efficienza operativa implementate, i materiali più leggeri utilizzati in cabina e un network progettato per evitare inutili voli di collegamento rendono le operazioni di Wizz Air davvero sostenibili. L’attuale flotta della compagnia aerea ha un’età media di 4,5 anni, pertanto è una delle flotte più giovani al mondo. Di conseguenza, è la compagnia aerea con il minore impatto ambientale in Europa per passeggero a chilometro.

Wizz Air ha recentemente pubblicato un video per richiamare all’azione, che può essere visualizzato qui: https://youtu.be/x3cKWn-JHMk

József Váradi, CEO di Wizz Air Holding, ha dichiarato: “Wizz Air si dedica all’aviazione sostenibile e invitiamo tutte le altre compagnie aeree tradizionali a condurre le proprie attività in modo responsabile e smettere di volare con posti vuoti a corto raggio. L’industria nel suo insieme deve essere più aggressiva e vietare la business class sui voli a corto raggio. Chiediamo allo stesso tempo a tutti i viaggiatori di fare una scelta ben informata al momento della prenotazione di un volo. L’era del viaggio alla vecchia maniera è finita, proprio come la classe business.”

About Wizz Air

Wizz Air, la più grande compagnia aerea a basso costo dell’Europa Centrale e Orientale, opera con una flotta di 120 aeromobili Airbus A320 e A321 e Airbus A321 neo offre oltre 700 rotte da 25 basi, che collegano 153 destinazioni attraverso 44 Paesi. In Wizz Air un team di oltre 5.000 professionisti dell’aviazione offre un servizio di alto livello e prezzi molto bassi facendo di Wizz Air la scelta preferita di più di 38 milioni di passeggeri negli ultimi 12 mesi. WIZZ gestisce una flotta di 120 aeromobili interamente Airbus. I suoi A320 sono equipaggiati con 180 posti, i suoi A321 con 230 posti e il suo aereo A321neo con 239 posti. Secondo gli ultimi dati della CH-Aviation, intelligence provider svizzero per le compagnie aeree, Wizz Air possiede una delle flotte più giovani al mondo.

Wizz Air è quotata alla borsa di Londra (WIZZ) ed è inclusa negli indici FTSE 250 e FTSE All-Share. Wizz Air è registrata sotto l’International Air Transport Association (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), lo standard di riferimento globale per il riconoscimento della sicurezza di una compagnia aerea. La compagnia è stata recentemente nominata tra le prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, e nel 2019 – Airline of the Year by Air Transport Awards, l’unico premio internazionale che riconosce i protagonisti più importanti dell’anno nelle principali categorie dell’industria aerospaziale.