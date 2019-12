Malpensa: S7 Airlines inaugura i nuovi collegamenti diretti su Mosca

S7 Airlines, membro dell’alleanza globale OneWorld, aprirà nuovi collegamenti diretti da Milano Malpensa a Mosca dal prossimo 25 dicembre 2019.

I voli, fino a 7 collegamenti settimanali, partiranno dall’aeroporto di Mosca Domodedovo alle 11:35 per arrivare a Milano Malpensa alle 13:15 locali. Il ritorno partirà da Milano alle 14:15 per arrivare a Mosca alle 19:50. I voli verranno operati con comodi aeromobili Airbus A320.

S7 Airline continua ad espandersi in Italia contando collegamenti diretti su ben 11 aeroporti. Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri russi l’opportunità di raggiungere Milano con i nostri voli diretti. I voli inizieranno in coincidenza con l’apertura della stagione sciistica, permettendo a tutti gli appassionati di sport invernali di raggiungere facilmente le più rinomate località Alpine in Lombardia ed in Val D’Aosta. Inoltre, i voli saranno perfetti per chi vuole visitare la splendida città di Milano e le sue molteplici offerte: il Teatro alla Scala, la splendida vista dalle guglie del Duomo, e lo shopping ad alto livello.

“Con S7, aggiungiamo un nuovo vettore ed un nuovo hub, Mosca Domodedovo, alla nostra rete di collegamenti da e per Malpensa – dichiara Andrea Tucci, V.P. Aviation SEA – migliorandone ulteriormente qualità e capillarità del network. S7 sarà il quarto vettore russo ad operare su Malpensa e andrà a soddisfare la crescente domanda sulla Russia, un mercato da 730.000 passeggeri annui, con ancora una consistente quota (22%) di flussi indiretti: la Lombardia è infatti la regione italiana con i volumi più alti di traffico con stop intermedio di connessione”.

“La partnership di codeshare fra S7 ed Air Italy – continua Tucci – potrà poi garantire ulteriore connettività in partenza da Mosca, da un lato, grazie alla vasta rete di collegamenti interni di S7 (45 destinazioni in Russia e 13 destinazioni nelle ex repubbliche sovietiche della Comunità degli Stati Indipendenti) e in partenza Milano, dall’altro, con le prosecuzioni di Air Italy sui voli attivi nello scalo di Malpensa (7 destinazioni nel sud Italia e 14 destinazioni internazionali, di cui 5 in nord America)”.

Tutti i partecipanti al nostro programma frequent flyer “S7 Priority” che utilizzeranno il volo Milano Mosca, avranno diritto a un bonus di 710 miglia che potranno essere accumulate per la richiesta di voli premio o servizi aggiuntivi.

Ad oggi, S7 Airlines opera voli diretti dai principali capoluoghi italiani: Roma, Napoli, Torino, Catania, Bari, Genova, Pisa e Cagliari sono collegati direttamente con Mosca, mentre Verona ed Olbia offrono collegamenti diretti sia con Mosca che con San Pietroburgo.

I biglietti per i voli di S7 Airlines sono disponibili sul sito www.s7.ru, attraverso dispositivi mobili grazie alle applicazioni per Apple e Android, ed in tutte le agenzie di viaggio Italiane. Per ulteriori informazioni relative ai voli è anche disponibile un call center che risponde al numero 800 234 678 (numero verde per l’Italia) o al 8-800-700-07-07 (numero verde in Russia).

S7 Airlines (Marchio di Siberia Airlines) è un membro dell’alleanza oneworld®.

Il vettore ha un vasto network interno, organizzato sugli Hub di Mosca (Domodedovo) e Novosibirsk (Tolmachevo). S7 Airlines opera anche voli regolari verso i paesi CIS, verso l’Europa, il Vicino Oriente, il Sud Est Asiatico e nella regione Asiatica del Pacifico.

Nel 2007 S7 Airlines ha ricevuto dalla IATA il certificato IOSA (Iata Operational Safety Audit) diventando il secondo vettore Russo ad aver superato con successo le procedure di controllo internazionale per raggiungere l’eccellenza negli standard di sicurezza.

S7 Airlines è una delle compagnie aeree più affidabili della Federazione Russia, in grado di realizzare ed offrire ai propri clienti le più recenti novità nel settore dei servizi di trasporto passeggeri e sviluppare i propri servizi in modo dinamico.

Oggi, S7 Airlines ha la più nuova e moderna flotta della Federazione Russa. Tutti i voli vengono operati da aeromobili costruiti da aziende leader nella costruzione di aeromobili come Airbus e Boeing.

S7 Airlines è una delle “Top 100” migliori compagnie aeree del mondo ed è al terzo posto nell’Europa dell’Est, come certificato dalla prestigiosa rivista “Skytrax”.

Nel 2018, S7 Airlines è stata una delle compagnie aeree più puntuali raggiungendo il sesto posto nella classifica Europea stilata dalla OAG Punctually League 2019

S7 Airlines è tra le 5 più rinomate compagnie russe e al 4 posto tra le compagnie aeree più desiderate dagli impiegati in Russia.

S7 Airlines è vinto più volte il premio “The Wings of Russia” in diverse categorie. S7 Airlines ha più volte vinto il “Lions Advertising Festival” di Cannes per i progetti realizzati, e il “My Planet National Awards” per le scoperte nel campo di viaggio.

S7 Airlines ha vinto il premio come “Migliore compagnia aerea russa” nel 2015 ed il National Geographic Awards.

Nel 2016 S7 Airlines ha vinto anche il premio “Skyway Service Award” in tre categorie: la migliore compagnia aerea nella categoria “Economy Class, il “Miglior Programma Fedeltà” ed i “migliori servizi clienti online.”

S7 Airlines, membro di S7 Group, ha trasportato nel 2018 più di 15,9 Milioni di passeggeri.

