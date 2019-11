Spirit de Milan: Rock Files Live 4/12

Ultimo appuntamento dell’anno con i Rock Files Live! di LifeGate Radio, in programma mercoledì 4 dicembre dalle 22:30 allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59 – ingresso libero, iscrizione sul form).

Sul palco per la serata “Note d’Autore” tre musicisti che hanno saputo coniugare in modo mirabile note e testi, sensibilità musicale e vena poetica.

Si alterneranno ai microfoni di Ezio Guaitamacchi, Franco Mussida, un pezzo di storia della musica italiana, l’unico ad aver portato la sua chitarra alla corte di Lucio Battisti e Fabrizio De André, prima di dare vita con la Pfm alla più grande avventura rock del nostro Paese. Oggi didatta e artista a trecentosessanta gradi, è autore del libro “Il pianeta della musica”, pubblicato lo scorso aprile con l’intento di spiegare il rapporto tra musica ed emozioni, ma soprattutto rilanciarla come sistema operativo per la comunicazione affettiva.

Il secondo artista, Claudio Sanfilippo, premio Tenco con il suo album d’esordio, ha scritto per i grandi della canzone italiana, da Mina a Finardi, da Cristiano De André a Pierangelo Bertoli. Oggi presenta il suo nuovo album “Boxe”, che la critica ha definito “un corpo a corpo con la vita”.

Infine, Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo, presenta il suo album di debutto “Stelle”, che contiene una rilettura dei classici del padre come “Spunta la luna dal monte” e “Eppure soffia”.

Sarà sempre lo Spirit de Milan a far da cornice agli artisti di Rock Files Live!, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano.

Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa, dalle serate Ye Ye anni settanta alla milonga classica in stile Buenos Aires, tutto tra buon cibo e cocktail di altissimo livello.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti prima delle 22:00.

Per partecipare basta compilare l’apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.

Parole e musica dei protagonisti verranno registrate e riproposte in onda su LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1), online e tramite l’apposita app mobile per Android e IOS.

