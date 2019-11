Giuseppina Torre in concerto a Sorrento

La pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà in concerto domenica 24 novembre all’Auditorium “Don Luigi Verde” della Parrocchia N.S. di Lourdes di SORRENTO (via Capasso 1 – ore 19.00 – ingresso libero).

In scaletta le composizioni inedite del suo ultimo album di inediti “LIFE BOOK”, disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming

“Life Book” racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara)