“Nibiru” nuovo album di Ozuna

Uscirà venerdì 29 novembre in digitale “NIBIRU”, il nuovo attesissimo album del cantante, rapper e attore portoricano, OZUNA. Il disco, già in pre-order, sarà disponibile in versione fisica dal 6 dicembre.

La superstar latina continua a conquistare le vette delle classifiche mondiali con il singolo “Hasta Que Salga el Sol” (11 milioni di stream). In sole due settimane il video della canzone ha raggiunto più di 34 milioni di visualizzazioni.

Diretto dal pluripremiato regista Colin Tilley, il video “spaziale” porta Ozuna letteralmente in un altro universo che rispecchia la fusione ultraterrena tra reggaetón, ritmi alternative e tropical pop.