Piero Pelù ospite di IMAGinACTION

Venerdì 11 ottobre Piero Pelù sarà ospite di IMAGinACTION, il festival internazionale del videoclip che si svolge al Teatro Alighieri di Ravenna dall’11 al 13 ottobre, con tre imperdibili serate ricche di ospiti (ingresso gratuito).

Il rocker presenterà in anteprima il trailer del video di “Picnic all’inferno”, il suo nuovo brano in radio, in digital download e streaming dal 18 ottobre, che riprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24.