Los Lobos: esce il primo album natalizio ‘Llegó Navidad’

Le icone dell’east L.A hanno registrato un mix elettrizzante di canzoni natalizie del Nord, Centro e Sud America. La nuova canzone natalizia originale “Christmas And You” è disponibile ora Su tutte le piattaforme streaming e download. Il tour dei Los Lobos continua questo autunno e inverno.

Nasce nell’ East Los Angeles il primo album natalizio di sempre dei Los Lobos. Il gruppo vincitore di Grammy® ha ricercato più di 150 canzoni collegate al Natale nel Nord, Centro e Sud America per la raccolta, riducendola poi ad una lista di canzoni che desideravano reinventare nel loro inimitabile stile. In aggiunta hanno scritto la loro canzone natalizia originale “Christmas And You”, solo per l’album che è disponibile ora sulle piattaforme streaming e digitali.

LLEGÓ NAVIDAD è disponibile ora in pre-order e sarà pubblicato su CD e in digitale su etichetta Rhino il 4 ottobre. La versione vinile sarà disponibile il 22 novembre.

David Hidalgo, Louie Pérez, Cesar Rosas, Conrad Lozano e Steve Berlin aprono l’album con “La Rama” (il ramo). Questa deliziosa canzone è nello stile folk regionale conosciuto come son jarocho, che è popolare nella regione Veracruz del Messico. La Rama è anche il nome della tradizionale usanza messicana dove la comunità addobba i rami degli alberi e li sfoggia in una processione notturna nel quartiere.

Un altro punto focale è “La Murga de Panamá”, in origine registrata nel 1971 dal leggendario duo di salsa composto da Willie Colón e Héctor Lavoe. Sebbene “La Murga” è in realtà il nome che viene attribuito ad un gruppo teatrale che unisce il ballo, il canto e suona musica durante il Carnevale (un’altra festa tradizionale del Sud America), lo spirito della canzone a Natale rimane comunque coinvolgente.

Los Lobos trasformano la canzone novità del 1958 “Dónde Está Santa Claus” in un “lowrider oldie” con un groove che fa muovere il capo potenziato dalla chitarra di Hidalgo e il vibrafono di Berlin. Rosas contribuisce con un impeccabile contributo vocale in “Regalo de Reyes” (ovvero regalo dei re), una canzone resa famosa da Javier Solis, attore e cantante messicano di bolero e ranchera. Naturalmente, la raccolta include la registrazione di “Feliz Navidad” di Jose Feliciano.

Il nuovo originale “Christmas And You” è stato scritto da Hidalgo e Pérez. La voce di Hidalgo è dolce e toccante. Berlin dispone il piano con l’aggiunta di qualche nota di Omnichord. Rosas contribuisce con la chitarra elettrica e Lozano aggiunge il contrabbasso per creare quello che sicuramente diventerà un classico moderno.

LLEGÓ NAVIDAD – Track Listing

1. “La Rama”

2. “Reluciente Sol”

3. “It’s Christmas Time In Texas”

4. “Amarga Navidad”

5. “Arbolito De Navidad”

6. “¿Dónde Está Santa Claus?”

7. “Llegó Navidad”

8. “Las Mañanitas”

9. “La Murga”

10. “Christmas And You”

11. “Regalo De Reyes”

12. “Feliz Navidad”

Los Lobos – Tour Dates

Aug 16 – Saint Paul, MN – Ordway Center for the Performing Arts

17 – Valparaiso, IN – Prairie Magic Music Fest

23 – Plymouth, NH – The Flying Monkey

24 – Trois-Riviéres, Quebec – Trois-Riviéres en Blues Festival

29 – Buffalo, NY – Town Ballroom

30 – Akron, OH – E.J. Thomas Hall

31 – Kittanning, PA – John P. Murtha Amphitheater

Sept 06 – Albuquerque, NM – Sandia Resort and Casino

07 – Tucson, AZ – Rialto Theatre

12 – Albany, NY – Skyloft

13 – Salisbury, MA – Blue Ocean Music Hall

14 – North Truro, MA – Payomet Performing Arts Center

15 – East Greenwich, RI – Greenwich Odeum

19 – Beaumont, TX – Jefferson Theater

20 – New Braunfels, TX – Gruene Hall

28 – Pelham, TN – The Caverns

Oct 01 – Olympia, WA – Washington Center for the Performing Arts

02 – Kirkland, WA – Kirkland Performance Center

03 – Edmonds, WA – Edmonds Center for the Arts

04 – Mount Vernon, WA – Lincoln Theatre

05 – Federal Way, WA – Performing Arts and Event Center of Federal Way

06 – Perris, CA – Lake Perris Fairgrounds

09 – Modesto, CA – Gallo Center for the Arts

10 – Visalia, CA – Visalia Fox Theater

11 – Long Beach, CA – Museum of Latin American Art

12 – Denver, CO – The Mission Ballroom

13 – Cheyenne, WY – Cheyenne Civic Center

17 – Staten Island, NY – St. George Theatre

18 – Westbury, NY – Theatre at Westbury

19 – Collingswood, NJ – Scottish Rite Auditorium

20 – Kingston, NY – Ulster Performing Arts Center

26 – San Diego, CA – Legendary Rhythm & Blues Cruise

Nov 7 – Toledo, OH – Stranahan Theater

8 – St Louis, MO – The Sheldon

9 – Bartlett, TN – Bartlett Performing Arts and Conference Center

14 – Hopewell, VA – The Beacon Theatre

16 – Owings Mills, MD – The Gordon Center for Performing Arts

17 – Virginia Beach, VA – Elevation 27

Dec 8 – Chicago, IL – City Winery

9 – Chicago, IL – City Winery

10 – Chicago, IL – City Winery

12 – Washington, DC – City Winery

13 – Washington, DC – City Winery

14 – New York, NY – The Concert Hall at New York Society for Ethical Culture

15 – Philadelphia, PA – City Winery

16 – Philadelphia, PA – City Winery

18 – Boston, MA – City Winery

19 – Boston, MA – City Winery

27 – Agoura Hills, CA – The Canyon Club

28 – Santa Calrita, CA – The Canyon Santa Clarita

29 – Pasadena, CA – The Rose

31 – Montclair, CA – The Canyon Montclair

Jan 25 – Redding, CA – Cascade Theatre

Feb 9 – Ponte Vedra Beach, FL – Ponte Vedra Concert Hall

11 – Key West, FL – Key West Theater

13 – Clearwater, FL – Capitol Theatre

22 – Toronto, Ontario – Koerner Hal