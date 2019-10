Nikon Master Director 2019, la finale a Milano

Arriva al rush finale la seconda edizione di ‘Nikon Master Director’ Italia, il primo social talent show dedicato al mondo del videomaking nato dalla collaborazione tra Nital S.p.A., distributore dei prodotti Nikon sul mercato italiano da oltre 25 anni, e Traipler.com, piattaforma di Video Content Marketing e Digital Storytelling per la produzione e diffusione di contenuti video di qualità professionale.

La finale sarà a Milano durante l’evento Immaginazione, la kermesse dedicata alla contemporaneità dei linguaggi visivi che si terrà presso lo spazio Torneria Tortona il 25 e il 26 ottobre, con premiazione lo stesso giorno 26. I 16 migliori talenti italiani in fatto di video si sfideranno realizzando dirette live per aggiudicarsi il titolo nella sezione Pro e nella sezione Passion. I finalisti, scelti sulla base delle competenze ma anche per l’originalità di raccontare per immagini, sono stati selezionati nel corso di 8 tappe che hanno toccato altrettante città.

Nato con l’obiettivo di coinvolgere tutti i videomaker, professionisti e appassionati, e di avvicinare al mondo del video la creatività di tutti quei fotografi che cercano nuovi stimoli professionali, Nikon Master Director ha riscosso già nella prima edizione un successo sorprendente, sia dal vivo tappa per tappa, sia in giro per l’Italia e sui social è stato sorprendente: oltre 1300 iscritti, oltre 1 milione di views online e più di 6 milioni di persone raggiunte.

Protagonisti del tour, insieme a tutti i partecipanti, due selezionatori d’eccezione: Aldo Ricci, tra i videomaker più apprezzati in Italia, e Riccardo Petrillo, videomaker professionista e vincitore del ‘Nikon Master Director’ 2018.

‘Nikon Master Director’ Italia è una conferma dell’attenzione di Nikon verso il mondo del videomaking, settore nel quale trova massima espressione la sua ultima linea di mirrorless Z-Series, fotocamere dalle eccezionali prestazioni destinate a rivoluzionare il mondo dell’immagine video.

http://www.master-director.com/

NIKON è un brand leader, sinonimo di fotografia all’avanguardia, riconosciuto da milioni di persone in tutto il mondo come perfetta sintesi di alta tecnologia ed affidabilità. E da un lato sostiene la Ricerca e lo Sviluppo in settori di alto contenuto tecnologico e diversifica le proprie attività di produzione e distribuzione su tutto il territorio mondiale, mentre dall’altro si adopera attivamente per il rispetto e la protezione dell’ambiente. In tutto il mondo Nikon è marchio leader e sinonimo di tecnologia, “futuro” e soprattutto “fotografia”. Anche in Italia Nikon è in assoluto il marchio più conosciuto ed apprezzato nel mercato della fotografia, grazie a brand values acquisite quali tecnologia, affidabilità e qualità. Distributore ufficiale per il mercato italiano del marchio Nikon è la Nital S.p.A. Sinonimo di massima capacità, competenza commerciale e marketing, Nital è da oltre 25 anni operatore di successo nel mondo della tecnologia.

Traipler.com è la prima piattaforma di Video Content Marketing per la produzione massiva e per la diffusione di contenuti video originali di qualità professionale grazie a un network di 600 videomaker distribuiti su tutto il territorio nazionale. Con un catalogo di più di 100 soluzioni video omologati e di successo per ogni settore merceologico, sono concepiti e distribuiti online per la specifica audience profilata che il cliente può scegliere di produrre ad hoc e a costi accessibili e raggiungere ovunque il proprio target. Traipler.com ha reso accessibile la comunicazione video quotidiana tanto alle piccole medie imprese, quanto alle big company, per questo è già stata scelta da L’Oreal, UniCredit, Fineco, Adidas, Expedia, Costa Crociere, Boscolo, Pfizer, Nikon, Trenitalia e molte altre. Fondata da tre manager professionisti: Gianluca Ignazzi, Founder e Head of Communication, Christian Muolo – Founder e Chief Sales e Marketing Director, e Aldo Ricci – Founder e Direttore Tecnico di Produzione, supportati da Italia Brand Factory che dal 2015 è acceleratore e socio strategico, nel 2018 entra in Traipler.com anche Andrea Gaiba, come 4° socio, Shareholder e Chief Innovation Officer.