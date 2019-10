“Il Grigio” di Gaber e Luporini interpretato da Elio

Una prima nazionale di grande successo quella di ieri sera al Teatro Carcano per Il Grigio, il capolavoro di Gaber e Luporini interpretato da un magistrale e sorprendente Elio, capace di essere drammatico ma con l’ironia tipica del Signor G. Lo spettacolo è stato scandito dall’alternarsi di canzoni e testi, adattamento voluto da Giorgio Gallione per il Teatro Nazionale di Genova. I presenti in sala hanno applaudito a lungo la performance impeccabile di Elio, accogliendola con entusiasmo. I brani dello spettacolo, prodotto in collaborazione con la Fondazione Gaber, sono stati riarrangiati da Paolo Silvestri. La piece teatrale sarà a Milano, al Teatro Carcano, fino al 13 ottobre; sarà poi presentato a Genova, al Teatro Gustavo Modena, dal 15 al 27 ottobre e in tutta Italia.

Al link di seguito la clip del debutto di sabato sera al Teatro Carcano de Il Grigio, lo spettacolo di Gaber e Luporini interpretato da Elio:

https://www.dropbox.com/s/witmabh0s6cqg94/IL%20GRIGIO%20Elio%203.10.19%20clip%20vers%20breve.mov?dl=0