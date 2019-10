10.000 per l’Ambiente riqualifica il Fiume Adige

Venerdì 4 ottobre 120 dipendenti Partesa sono scesi in campo per una giornata in prima linea lungo il fiume Adige in occasione della mobilitazione nazionale “10.000 per l’Ambiente”.

Progetto di volontariato promosso dal Gruppo Heineken Italia in collaborazione con Legambiente, “10.000 per l’ambiente” è alla sua seconda edizione ed è dedicato quest’anno alla riqualificazione le aree nei pressi di corsi e specchi d’acqua.

In Veneto è stato scelto un luogo simbolo della città di Verona, il fiume Adige, dove gli uomini e le donne di Partesa si sono impegnati in prima persona donando il loro tempo in difesa dell’ambiente e del territorio locale. Lungo le sponde che costeggiano la città, i dipendenti coinvolti hanno raccolto 40 sacchi di rifiuti di cui il 50% di plastica e lattine, un elemento che sta diventando una vera e propria emergenza per i mari e i corsi d’acqua nazionali. Sono stati trovati e raccolti anche rifiuti ingombranti come valigie e pezzi di biciclette.

“Mettere a disposizione il proprio tempo, unica risorsa veramente non rinnovabile che disponiamo, per tutelare e proteggere l’ambiente, sostenendo comportamenti positivi, rappresenta un gesto dal forte impatto simbolico, oltre che pratico. 10.000 per l’Ambiente è un’iniziativa che ci sta a cuore e alla quale come Partesa siamo felici di poter partecipare. Oltre a rappresentare un ulteriore tassello al piano di sostenibilità che il Gruppo porta avanti con convinzione ormai da diversi anni, è anche l’occasione per portare fattivamente valore alle comunità nelle quali operiamo, attraverso la tutela ambientale” – commenta Riccardo Giuliani, Amministratore Delegato di Partesa.

L’iniziativa, dedicata alle aree del territorio nazionale in cui il Gruppo Heineken Italia opera, mira a superare i già ottimi risultati realizzati nel 2018 per cui, in circa un mese di attività, sono state raccolte oltre 37 tonnellate di rifiuti e rigenerati 30 ettari di aree verdi.

Partesa è una società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. Con 30 anni d’esperienza e 45.000 clienti, Partesa ha raggiunto la massima capillarità distributiva, un attento portfolio di prodotti di qualità, servizi personalizzati e una grande solidità logistica. Un’azienda che cresce con le esigenze del mercato, in grado di offrire un’innovativa politica commerciale. La struttura, che impiega circa 1.150 persone, conta 46 depositi, 9 unità territoriali e un’ampia flotta di veicoli. Si posiziona come un business partner in grado di fornire consulenza e formazione e sviluppare proficue sinergie tra i player della filiera. Per ulteriori informazioni: www.partesa.it