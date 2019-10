A Cena con Arrigoni Battista – Speciale WCA

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre ritorna in edizione speciale il format evento “A Cena con Arrigoni Battista – Speciale World Cheese Awards”: l’azienda casearia Arrigoni Battista di Pagazzano e 15 selezionati ristoranti di Bergamo e provincia rendono omaggio all’arrivo in città della prestigiosa manifestazione “World Cheese Awards”.

Un tributo alla tradizione casearia lombarda: quindici ristoranti hanno scelto di inserire per due serate un “fuori menù” firmato Arrigoni Battista.

Ogni chef propone un tagliere di degustazione e una ricetta ad hoc, ideata con un formaggio Arrigoni Battista in una mappa di abbinamenti sensoriali con le caratteristiche del prodotto.

Aderiscono all’iniziativa i seguenti ristoranti: “Ristorante Balzer” (Bergamo), “Ristorante Pizzeria Da Franco” (Bergamo), “Ristorante Da Mimmo” (Bergamo), “Ristorante Da Mimmo ai Colli” (Bergamo), “Ristorante Il Ducale” (Bergamo), “La Marianna Ristorante” (Bergamo), “L’Usteria Della Lella” (Treviglio), “Ristorante MonnaLisa” (Bergamo), “Opera Restaurant”, “Trattoria Sant’Ambroeus” (Bergamo), “Savoy Wine Bar” (Bergamo), “Ristorante Sarmassa di Vicolo Bancalegno” (Bergamo), “Tony’s – Cucina Bar Bottega” (Bergamo), “Vineria Cozzi” (Bergamo), “Vinoteca Treviglio” (Treviglio).

Per prenotare, contattare direttamente il ristorante. Di seguito i contatti:

Balzer – Via portici sentierone, 41 – Bergamo – 035 086 8549

Da Franco – Via Bartolomeo Colleoni, 8 – Bergamo – 035 238565

Da Mimmo – Via Bartolomeo Colleoni, 17 – Bergamo – 035 218535

Da Mimmo Ai Colli – Via Longuelo, 264 – Bergamo – 035 260768

Il Ducale – Via Constantino Beltrami, 12B – Bergamo – 035 428 4223

La Marianna – Largo Colle Aperto, 4 – Bergamo – 035 237027

L’Usteria Della Lella – Via dei Mille, 3 – Treviglio (BG) – 0363 41686

Monnalisa – Via Francesco Nullo, 17/A – Bergamo – 035 219567

Opera Restaurant – Via Valli, 20 – Sorisole Bergamo (BG) – 035 451 7002

Sant’Ambroeus – Piazza Vecchia, 2 – Bergamo – 035 237494

Sarmassa di vicolo Bancalegno – Vicolo Bancalegno, 1H – Bergamo – 035 219257

Savoy Wine Bar – Via San Bernardino, 7 – Bergamo – 035 310154

Tony’s Cucina Bar Bottega – Via XX settembre, 115 – Bergamo – 035 220348

Vineria Cozzi – Via Bartolomeo Colleoni – Bergamo – 035 238836

Vinoteca Treviglio – Viale Monte Grappa, 2 – Treviglio (BG) – 0363 184 8199