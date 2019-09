L’omaggio a Roma e al Tricolore: ecco il logo di “Roma Ping Pong Fest – a TTX experience”

Semplice, moderno e dinamico, proprio come il TTX. L’International Table Tennis Federation (ITTF), la Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) e SG Plus Ghiretti & Partners presentano il nuovo logo di “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” , l’evento di ottobre che segna l’arrivo in Europa del Table Tennis X (TTX) nella splendida cornice di Roma.

Nel logo svetta la stilizzazione del Colosseo, simbolo per eccellenza della capitale italiana, con sei linee curve a rappresentare la velocità, la dinamicità e la semplicità della nuova disciplina del ping pong. La festa europea del TTX omaggia l’Italia e il suo tricolore, la vivacità del verde e del rosso dà risalto al nome dell’evento mentre il bianco domina sullo sfondo. Il logo è in movimento, segue l’ideale moto di una pallina colpita da una racchetta e che si ferma in “Pong”, con un inconfondibile tondo giallo.

Lineare, di immediata comprensione, dai colori vivi: “Roma Ping Pong Fest” lancia al pubblico europeo il suo nuovo logo e il TTX, un nuovo modello di pratica sportiva che ha l’obiettivo di far diventare il Ping Pong sempre più a portata di tutti e per tutti.

Per seguire le emozioni e restare aggiornati su “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basterà seguire i canali Facebook (@romappfest) e Instagram (romappfest) dell’evento, TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram per ulteriori aggiornamenti. A breve sarà online anche il nuovo sito dedicato alla festa europea del TTX.

